Checo Pérez será sustituido en la FP1 del Gran Premio de España

El piloto de Fórmula Uno, Sergio Checo Pérez será sustituido por el joven piloto Juri Vips, quien hará su primera aparición durante la FP1 (entrenamientos libres) de Fórmula 1 durante el fin de semana del Gran Premio de España.

El piloto originario de Estonia, quien actualmente compite en el campeonato de Fórmula 2, aparecerá por primera vez en unos entrenamientos libres de Fórmula 1 (FP1), en sustitución de Checo Pérez durante el Gran Premio de España en su edición 2022.

Juri Vips podrá pilotar el monoplaza de Checo Pérez durante la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) programada para el día viernes (20 de mayo de 2022), en el "Circuit de Barcelona-Catalunya" en donde se llevará a cabo el Gran Premio de España.

Juri Vips gets his first F1 race weekend action in Spain 🤩



The @redbullracing junior will take the wheel of Sergio Perez's RB18 in first practice#SpanishGP #F1 https://t.co/qOdQHVAkcR — Formula 1 (@F1) May 19, 2022

"Oportunidad de oro" para jóven piloto en Fórmula Uno, sustituirá a Checo Pérez

La "oportunidad de oro" que se le presenta al piloto de Red Bull, Juri Vips, se debe en gran medida a una nueva regulación introducida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) con la finalidad de ayudar a garantizar más kilometraje en F1 para los pilotos jóvenes.

Durante la temporada 2022 de la Fórmula Uno, los equipos están obligados a colocar a un piloto novato o a uno que no tenga más de dos carreras de F1, al frente de sus monoplazas durante al menos un par de sesiones de entrenamientos libres.

El piloto estonio, Juri Vips es la opción lógica para la "escudería de las bebidas energéticas", esto debido a que durante varios años, ha sido parte de su programa de jóvenes pilotos. La primera aparición de Vips como piloto de la escudería con sede en Milton Keynes fue durante el fin de semana del Gran Premio de Macao de 2018.

Un año antes, Vips saltó a la fama luego de su conquista del título de la Fórmula 4 ADAC en el 2017.

Además de participar como piloto de reserva para el equipo de los "Toros Rojos", también Vips ha pilotado en varias ocasiones para el equipo hermano, Alpha Tauri.

Heading out for FP1 👊 Juri Vips will drive the RB18 in Friday's first session at the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/H9aBCTEjPl — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 19, 2022

Jóvenes reemplazarán a pilotos titulares durante FP1 del viernes en Gran Premio de España

Nyck de Vries, campeón de Fórmula E, conducirá para Williams al ponerse al frente del monoplaza de Alex Albon, en lo que será una evaluación del piloto holandés para una posible oportunidad en un futuro cercano.

Robert Kubica, se subirá al volante de un F1 por primera vez desde las pruebas de neumáticos de Pirelli en Imola, lo hará para sustituir a Guanyu Zhou en la FP1 con la escudería de Alfa Romeo.