Checo Pérez queda en segundo lugar en el Gran Premio de España

Luego de la reñida jornada de este domingo, el piloto mexicano Segio ‘Checo’ Pérez, subió al podio del Gran Premio de España en segundo lugar, justo detrás de su compañero de Red Bull, Max Verstappen, quien ocupa la cabeza en este campeonato 2022.

Durante la carrera el piloto de Ferrari, Carlos Sainz, que parecía tener un buen ritmo perdió lugares a partir de la curva 4, siendo pasado por Verstappen y Perez, ambos de la casa Red Bull.

Asimismo, el monegasco y compañero de Sainz, Charles Marc Hervé Perceval Leclerc, sufrió la pérdida de potencia en su motor, por lo que abandonó la pista del Gran Premio de España, dando como resultado:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Checo Pérez (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

Con el resultado de este domingo, Verstappen acumula 110 puntos, pasando a Leclerc por 6 puntos, quien tiene 104.

Por su parte el Checo Pérez termina con 85 puntos, uno de ellos extra por la vuelta más rápida, colocándolo en el tercer puesto.

Checo Pérez y Max Verstappen celebran triunfo en el Gran Premio de España

A través de las redes sociales oficiales de la Fórmula 1, los pilotos ganadores del Gran Premio de España expresaron su sentir con el resultado.

El Checho Pérez expresó sentir mucho apoyo este fin de semana y estar contento con subir al podium por primera vez en España.

‘He sentido mucho apoyo este fin de semana. Estoy extremadamente feliz de estar en el podium por primera vez en el Gran Premio de España, declaró.

|Twitter: @SChecoPerez

Por su parte, Max Verstappen declaró ‘Fue un comienzo difícil, pero un buen final. Estoy muy feliz de ganar y también estoy feliz por Checo. Un buen resultado para el equipo’.

