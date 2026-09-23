Lo arrastró un arroyo: Buscan a Brayan Israel en Tuxtla Gutiérrez

Brayan Israel, un joven de 20 años, fue arrastrado por la corriente del arroyo Totoposte en el norte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras las fuertes lluvias que afectaron la región.

¿Qué pasó en el arroyo Totoposte de Tuxtla Gutiérrez?

Las tormentas del martes 22 de septiembre de 2026 causaron el desborde del arroyo, con lo cual se intensificaron las fuertes corrientes de agua en la colonia Albania Alta, en la capital chiapaneca. Las autoridades buscan al joven en el río Sabinal y el río Grijalva, donde desemboca el arroyo.

🚨Joven es arrastrado por una fuerte corriente al intentar cruzar en moto por la colonia Albania Alta en #TuxtlaGutiérrez, #Chiapas



Fue llevado 2 cuadras hasta un dren pluvial. Testigos le advirtieron no arriesgarse, pero no hizo caso.



Las lluvias dejaron las calles… pic.twitter.com/PNhHC4fQOg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2026

Desafortunadamente, las autoridades temen que vuelva a llover en las siguientes horas, con lo cual la búsqueda se vería interrumpida.

Personal de Protección Civil del municipio, del estado de Chiapas y el Cuerpo de Bomberos están dedicados a la búsqueda de Brayan Israel.

