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Lo arrastró un arroyo: Buscan a Brayan Israel en Tuxtla Gutiérrez

Las autoridades de Protección Civil buscan a Brayan Israel, de 20 años, tras ser arrastrado por la corriente del arroyo Totoposte en Tuxtla Gutiérrez.

LLuvias chiapas
¿Qué pasó en Tuxtla Gutiérrez?|Alberto Chamé.

Escrito por: César Contreras

Con información de: Alberto Chamé Lira

Brayan Israel, un joven de 20 años, fue arrastrado por la corriente del arroyo Totoposte en el norte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras las fuertes lluvias que afectaron la región.

¿Qué pasó en el arroyo Totoposte de Tuxtla Gutiérrez?

Las tormentas del martes 22 de septiembre de 2026 causaron el desborde del arroyo, con lo cual se intensificaron las fuertes corrientes de agua en la colonia Albania Alta, en la capital chiapaneca. Las autoridades buscan al joven en el río Sabinal y el río Grijalva, donde desemboca el arroyo.

Desafortunadamente, las autoridades temen que vuelva a llover en las siguientes horas, con lo cual la búsqueda se vería interrumpida.

Personal de Protección Civil del municipio, del estado de Chiapas y el Cuerpo de Bomberos están dedicados a la búsqueda de Brayan Israel.

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