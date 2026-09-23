Madres buscadoras fueron desalojadas tras pedir una audiencia en Chiapas

Integrantes del colectivo Madres en Resistencia, entre ellas mujeres buscadoras y madres de víctimas de feminicidio, fueron desalojadas durante la noche de este martes del plantón que mantenían frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en el Libramiento Sur Oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las manifestantes habían llegado desde el mediodía para pedir una audiencia con el secretario de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, con el objetivo de plantear sus demandas y solicitar apoyo para coordinar operativos de búsqueda de sus familiares.

¿Cómo ocurrió el desalojo de las mujeres buscadoras?

De acuerdo con la denuncia difundida por el colectivo y las imágenes del lugar, durante la intervención se utilizaron escudos y un agente irritante o humo. En uno de los videos también se observan momentos de forcejeo entre manifestantes y elementos de seguridad.

Las mujeres habían bloqueado parcialmente el libramiento y, según la información difundida, posteriormente quemaron llantas en el acceso a las instalaciones. Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente qué sustancia fue utilizada, ni se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas o trasladadas para recibir atención médica.

Entre las personas que permanecían en el plantón había adultos mayores y personas con discapacidad, por lo que el colectivo manifestó preocupación por su estado.

¿Qué pedían las Madres en Resistencia?

El grupo buscaba ser recibido por autoridades de seguridad para plantear sus exigencias relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y casos de feminicidio.

Tras el desalojo, las integrantes del colectivo permanecieron en las inmediaciones de la corporación, mientras queda pendiente conocer oficialmente las razones del operativo, qué corporaciones participaron y si antes de la intervención hubo algún ofrecimiento de diálogo.

Hasta el cierre de esta información, la Secretaría de Seguridad del Pueblo no había emitido una postura oficial sobre el desalojo.

La dependencia cuenta dentro de su estructura con una Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, de acuerdo con el directorio oficial estatal.