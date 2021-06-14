Chicago regalará boletos para el Lollapalooza a vacunados

En Chicago, Estados Unidos, las autoridades están interesadas en que las personas se sigan vacunando contra el Covid-19, por lo que en un intento por alentar a la población a recibir el antígeno, anunciaron que regalarán mil 200 boletos sencillos para asistir al festival Lollapalooza.

Esta promoción es exclusiva para los residentes de Chicago, la ciudad en la que se realizará el festival en julio y agosto próximo, y podrán participar las personas que se vacunen antes del sábado 26 de junio.

Además, las autoridades de Chicago trabajan en una dinámica para que las personas que se vacunaron previamente también puedan participar.

"Lollapalooza ha llamado a Chicago como su 'hogar' durante los últimos 16 años, y realmente amamos esta ciudad vibrante", declaró Charlie Walker de C3 Presents, compañía que organiza el festival mundialmente famoso.

"Nos complace asociarnos para ayudar a la ciudad y fomentar las vacunas", añadió el directivo.

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¿Cómo se entregarán los boletos?

Las autoridades de Chicago añadieron que los boletos se entregarán en cuatro puntos distintos de la ciudad, y que las personas que acudan a vacunarse deberán contar con cita confirmada previamente, además de que vivirán la "experiencia Lollapalooza", en donde habrán DJ's, regalos, y los pases para el festival.

Los puntos válidos para participar por los boletos serán: Wilbur Wright College (pase para el jueves 29 de julio), Richard J. Daley College (boletos para el viernes 30 de julio), Kennedy King College (entradas para el sábado 31 de julio) y Malcolm X College (boletos para el domingo 1 de agosto).

Una vez que las personas se vacunen en los puntos señalados, podrán recoger sus boletos hasta antes del 10 de julio, cuando se llevará a cabo el evento House of Blues, donde además se presentará uno de los artistas del Lollapalooza.

Autoridades de Chicago señalaron que esta dinámica es solo para mayores de edad, quienes serán inmunizados con la fórmula de Johnson & Johnson. Para recoger sus entradas, las personas deberán presentar su comprobante de vacunación junto a una identificación con fotografía.

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