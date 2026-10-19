Liberan a exfiscal de Chihuahua; lo detiene la FGR por el delito de “traición a la patria”

El exfiscal de Chihuahua, César “N”, fue liberado de un penal en el estado, con el fin de enfrentar su proceso en libertad por delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Por qué fue reaprehendido el exfiscal de Chihuahua

No obstante, a la salida de los juzgados, el exfiscal quedó detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de traición a la patria. El detenido será trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, aclaró que César “N” enfrenta un proceso federal.

“Sin embargo, he sido informado de que la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal en contra de César J. M. minutos después de haber concluido la audiencia y ahora se encuentra en custodia federal. Se trata de un proceso distinto que corresponde a la Fiscalía General de la República y a un juez federal”, declaró el funcionario en un mensaje en video.