Los chilangos en el extranjero podrán votar en las elecciones 2024 en CDMX

El domingo 2 de junio se realizarán las elecciones 2024 en CDMX y el resto del país, por lo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) anunció innovaciones para que los chilangos que radican en el extranjero puedan votar.

El IECM indicó que los capitalinos podrán emitir su voto mediante las modalidades postal, electrónica o presencial por las candidaturas a la presidencia, senadurías, gubernaturas estatales, Jefe de Gobierno y diputaciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) trabajará con los organismos de ocho entidades para garantizar que los chilangos en el extranjero ejerzan este derecho.

Cabe destacar que anteriormente, solo se permitía que los mexicanos en el extranjero votaran para elegir cargos federales, es decir, al presidente; pero esta vez podrán elegir en cualquier cargo estatal y en la Ciudad de México.

🚃 ¡Súbete a la #RutaIndi con destino a las #Elecciones2024! 🗳️



Si quieres participar con una candidatura SIN partido, ya puedes presentar tu solicitud en el SIREC.✍️🏻

Checa los detalles: https://t.co/0BdBxk9x8f pic.twitter.com/Ve8korv6js — IECM (@iecm) August 11, 2023

De acuerdo con las autoridades electorales, en septiembre, todos los mexicanos que viven en el extranjero podrán inscribirse en la lista nominal de electores para que el 2 de junio puedan votar en las elecciones 2024.

¿Por qué cargos podrán votar los chilangos desde el extranjero?

El IECM anunció que los mexicanos que viven en el extranjero podrá elegir, desde el país donde residan y conforme a su estado de origen o referencia, los siguientes cargos de elección popular:

Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla y Yucatán, Gubernaturas; Ciudad de México, Jefatura de Gobierno y Diputación Migrante; Jalisco, Gubernatura y Diputación de Representación Proporcional, y Oaxaca, Diputación Migrante.

¿Qué es el diputado migrante que elegirán los chilangos en las elecciones 2024 en CDMX?

Desde las elecciones de 2021, la Ciudad de México incluyó un una nueva figura: diputado migrante, el cual tiene la función principal de representar a los chilango que viven en el exranjero.

La figura del diputado migrante busca que los intereses de las personas nacidas en la Ciudad de México y que actualmente radican en el extranjero se vean representadas en el Congreso local.

Es decir, el diputado migrante será una conexión de los capitalinos de nacimiento con su tierra de origen e interesados en la vida política de su país y entidad.