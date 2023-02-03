Chile declara estado de catástrofe tras fuertes incendios

Gabriel Boric, presidente de Chile, declaró estado de catástrofe en el país debido a los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, a donde acudió el mandatario para acompañar a las familias afectadas.

La declaración de estado de catástrofe permite el despliegue de las fuerzas armadas y prevé una mayor coordinación en materia de extinción de incendios y seguridad pública.

La Ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, confirmó que al menos cuatro personas murieron debido a los incendios en la zona sur del país, por lo que solicitó a los ciudadanos tomar precaución y cumplir con las peticiones de las autoridades para no ponerse en riesgo.

|Reuters

La agencia chilena de desastres Senapred informó que una persona sufrió quemaduras y ocho bomberos sufrieron heridas leves.

El gobierno informó que hay 38 incendios en Chile, cinco de ellos fueron marcados con alerta roja debido a su agresividad. Las llamas han consumido 14 mil hectáreas y aún no logran controlarlas.

Cientos de casas han sido dañadas por los incontrolables incendios en Chile, por lo que se abrieron refugios temporales para las familias afectadas, dijeron las autoridades este viernes.

Los incendios han interrumpido el tráfico en las carreteras de las zonas en llamas y numerosos municipios han sido evacuados.

Altas temperaturas provocan incendios en Chile

Los incendios en Chile comenzaron el pasado miércoles consumiendo 550 hectáreas en el primer día, pero rápidamente se extendió a la ciudad de Chillán, afectando viviendas y comercios locales.

Los incendios forestales fueron provocados por las altas temperaturas y los vientos secos y cálidos provenientes de la pampa argentina, dijo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

La Central de Prevención y Atención de Desastres de Chile (SENAPRED) activó alerta roja en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y Quirihue.

Ante la emergencia, el presidente Gabriel Boric interrumpió sus vacaciones que iniciaron el lunes para acudir a la zona de desastre por los incendios.