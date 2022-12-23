Gobierno de Chile declara catástrofe por incendios forestales en Valparaíso

Una situación crítica se vive en Chile, concretamente en la región de Valparaíso ubicada al centro del país, por la presencia de incendios forestales. Debido a la catástrofe, se decretó "Estado de Excepción Constitucional", dijo el subsecretario chileno, Manuel Monsalve.

Las autoridades han ordenado evacuar las principales zonas en riesgo letal, principalmente la correspondiente a Viña del Mar, donde al menos 500 viviendas ya han resultado afectadas por el abrasador fuego del incendio forestal que sacude al país sudamericano, el cual ya ha consumido más de 110 hectáreas nacionales.

Los daños ocurrieron en construcciones sólidas y en campamentos, donde muchas familias han visto su patrimonio consumido por el fuego. Además, se reporta que al menos dos personas murieron por esta emergencia.

Por lo anterior, el gobierno estableció Estado de Catástrofe, implica que se nombrará un "jefe de la defensa nacional", quien tendrá las capacidades de limitar derechos constitucionales y tomar decisiones frente a la situación crítica que vive Valparaíso y Viña del Mar en específico; así lo comunicó Monsalve a través de una rueda de prensa emitida bajo el marco de catástrofe.

En #Chile activan #AlertaRoja 🚨 y proclaman estado de excepción en la región de #Valparaiso.



Los incendios forestales avanzan sin control y son de gran magnitud. pic.twitter.com/boGMYV3RmK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 23, 2022

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, se estima que el incendio comenzó este jueves 22 de diciembre alrededor de las 18:30 horas y como producto de acciones humanas, mismas que aún no están especificadas. El fuego se encuentra en una expansión incontenible y veloz, el cual está arrasando kilómetros a la redonda y ya ha ocasionado otras acciones de emergencia por parte de las autoridades.

Tras el avance del incendio sobre casas y edificios, el Gobierno de Valparaíso ha comenzado a extraer la mayor cantidad de cosas del Palacio de Gobierno, como obras de arte, muebles y documentos; mientras que el icónico recinto donde se lleva a cabo el festival de Viña del Mar ya fue alcanzado por el fuego.

Distintas imágenes han circulado en redes sociales donde se puede apreciar la magnitud de los incendios y su llegada a comunidades con decenas de familias, razón principal por la que se estableció el Estado de Excepción y se solicitó la evacuación inmediata de familias.