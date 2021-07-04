Mal día para Checo Pérez: termina sexto en GP de Austria

El mexicano Sergio Checo Pérez terminó en la sexta posición del GP de Austria, su carrera 200 en la Fórmula 1 (F1).

El piloto mexicano salió desde el tercer lugar, delante de los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, y sólo detrás de su coequipero, Max Verstappen y Lando Norris.

Desde el comienzo, Norris y Pérez pelearon con todo por el segundo lugar, y fue en esta lucha donde el mexicano fue al límite para rebasar al británico, quien hizo una maniobra peligrosa y mandó a Pérez a la grava, por lo que cayó hasta la décima posición. Posteriormente, el panorama empeoró para el mexicano, pues Charles Leclerc, de Ferrari, lo rebasó.

Checo Pérez no se dio por vencido y comenzó a trabajar en la remontada, por lo que entró a pits por el cambio de llantas y consiguió adelantar a Leclerc.

Poco a poco, el tapatío comenzó a escalar posiciones hasta llegar al quinto lugar, pero la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) abrió un par de investigaciones por maniobras peligrosas de Checo Pérez. Ambas sanciones procedieron y penalizaron al mexicano con 10 segundos extra a su resultado final.

El mexicano cruzó la meta en quinto lugar, pero los 10 segundos de castigo beneficiaron al español Carlos Sainz, de Ferrari, y Pérez terminó en la sexta posición.

El podio fue para Max Verstappen, coequipero de Checo, Valtteri Bottas, de Mercedes, y Lando Norris, de McLaren.

Race result #AustrianGP 🏁🇦🇹 Max P1!!! 🏆, BOT, NOR, HAM, SAI, Checo P6, RIC, LEC, GAS, ALO. pic.twitter.com/wJttGjd7Tb — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) July 4, 2021

A pesar de que el rival directo de Checo Pérez, Bottas, subió al podio en segundo lugar, el mexicano se mantiene en tercer lugar del campeonato de pilotos, con 104 puntos.

Por otro lado, Max Verstappen sigue ampliando su ventaja sobre Lewis Hamilton, con 182 puntos por 150 del británico.

En cuanto a constructores, Red Bull Racing se mantiene en primer lugar con 286 puntos, mientras que Mercedes suma 242.

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Checo Pérez y sus 200 carreras en F1

Aunque Checo Pérez no finalizó en podio, el GP de Austria de hoy seguirá siendo especial para el mexicano, pues representó sus primeras 200 carreras en la F1, la máxima categoría del automovilismo.

En sus 11 años como piloto de élite, el mexicano ha corrido para las escuderías Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bulll Racing.

En total, el tapatío ha subido al podio en 12 ocasiones y cuenta con dos victorias (Sakhir 2020 y Azerbaiyán 2021), por lo que está empatado con Pedro Rodríguez como los mexicanos con más victorias en la F1, y al ser piloto activo, podría romper esa marca.

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