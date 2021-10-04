Chile desmantela red de tráfico de haitianos que eran llevados a México

La policía de Chile desmanteló una red de tráfico de migrantes haitianos que facilitaban los viajes irregulares de cientos de migrantes haitianos, a veces de menores de edad sin sus padres, al norte de México y Estados Unidos.

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El grupo orquestó una compleja red transfronteriza que facilitó el movimiento desde el país sudamericano de unos mil migrantes haitianos, incluidos 267 niños menores de seis años, informó Interpol.

Algunos de los infantes, dijo la policía de Chile, no viajaban con sus verdaderos padres, mientras que otros fueron encontrados abandonados o sus padres habían muerto en el camino a la frontera entre México y Estados Unidos.

"Es espantoso pensar lo que han sufrido estos niños vulnerables, algunos de tan solo unos pocos años", dijo el secretario general de Interpol, Jurgen Stock.

Las realidades cada vez más duras de la migración en América Latina se han convertido en el centro de atención recientemente después de que miles de migrantes haitianos instalaron un campamento en Del Río, Texas, en la frontera con Ciudad Acuña, Coahuila.

Algunos haitanos han sido trasladados de regreso a su país de origen por Estados Unidos, mientras que otros permanecen esparcidos por América Latina en busca de refugio.

BREAKING: An international crime group suspected of smuggling 1,000 Haitian migrants has been dismantled by @PDI_CHILE 👏



The network allegedly smuggled hundreds of children under the age of 6 towards the US, often without their parents. https://t.co/Wdj74Kxmh9 pic.twitter.com/6LPI0TH3BS — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) October 4, 2021

Migrantes haitianos buscaron refugio en Chile y Brasil

Muchos haitianos han huido de países como Chile y Brasil, donde algunos dicen haber experimentado racismo. En Chile se han dado protestas en las últimas semanas contra los campamentos de migrantes que han aparecido en las plazas de las ciudades e incluso en playas.

Familias haitianas, muchas con niños pequeños, están huyendo a Estados Unidos y otros lugares en busca de mejores oportunidades que las disponibles en su país, que ha sido golpeado por la crisis política y los desastres naturales.

La red promocionó sus servicios a través del servicio de mensajería Whatsapp, dijo Interpol, y luego ayudó a transportar de manera encubierta a los migrantes a Perú desde Chile y después se embarcaron en su viaje hacia el norte a través de gran parte de América Latina.

La policía de Chile arrestó a nueve sospechosos involucrados en el operativo, incluidos cuatro chilenos, dos venezolanos, un peruano, un haitiano y un paraguayo.

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