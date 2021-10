Estados Unidos se disculpa por trato a migrantes haitianos en Texas

Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio Occidental de Estados Unidos, se disculpó por el trato que recibieron los migrantes haitianos en la frontera de Texas por parte de agentes fronterizos, durante las semanas pasadas.

“Quiero decir que todos vimos las imágenes del trato a los haitianos en nuestra frontera y quiero decir que fue una injusticia, que estuvo mal y quiero pedir disculpas al pueblo de Haití. No es así como nuestros funcionarios fronterizos o el Departamento de Seguridad Nacional se comportan y el Secretario de Seguridad Nacional inmediatamente después de ver esas imágenes pidió una investigación sobre el trato a los migrantes haitianos ".

Sin embargo, también enfatizó en pedirle a los haitianos no arriesgar su vida al intentar cruzar a Estados Unidos, y manifestó su compromiso por ayudar al país caribeño a salir adelante tras el sismo."El mensaje es: no arriesguen la vida y no migren ahora, el riesgo es muy grande”, dijo González.

Las disculpas de Juan González se produjeron durante una visita oficial de dos días a Haití, donde se reunió con el primer ministro, Ariel Henry, para discutir temas de migración, la lucha contra la pandemia y el estado del país después del terremoto de magnitud 7.2 que en agosto se cobró la vida de más de 2.000 personas.

Juan González estuvo acompañado en la visita por el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

La visita se llevó a cabo una semana después de que el enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foote, dimitiera en protesta por el “trato inhumano” que recibieron los migrantes haitianos hacinados en un campamento en Del Río, Texas.

Migrantes haitianos maltratados en Estados Unidos

Desde el pasado 19 de septiembre, Estados Unidos expulsó a unos 4 mil 600 migrantes haitianos, en un total de 43 vuelos, luego de que se instalarán en la frontera de Texas, con la intención de cruzar al país norteamericano.

Desde entonces, comenzaron a circular imágenes en las que los guardias fronterizos amenazaban a los migrantes con las sogas de los caballos. Incluso, uno de ellos lanzó la cuerda cerca de la cara de uno de los viajeros.

Lo que causó indignación, y algunos usuarios de redes sociales comentaron que la imagen de personas negras huyendo perseguidos por oficiales blancos a caballo tenía ecos de las injusticias históricas sufridas por los afrodescendientes en Estados Unidos.

En su momento, también la Casa Blanca condenó el uso de látigos como amenaza a migrantes haitianos, luego de que circularon imágenes de un agente fronterizo estadounidense montado a caballo golpeando a varias personas en el campamento improvisado en Del Río, Texas.

