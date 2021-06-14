Chile prohíbe vacuna de AstraZeneca en hombres menores de 45 años

Autoridades sanitarias de Chile prohibieron aplicar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca en hombres menores de 45 años, quienes recibirán la de Pfizer para completar su esquema de vacunación.

"Tenemos información de otros países que ya han completado su vacunación, hay un estudio de CombiVacs (España) que demuestra la efectividad de la combinación de las dos vacunas", explicó la funcionaria de salud de Chile.

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La subsecretaria de Salud de Chile, Paula Daza, informó que tras recibirse el informe emitido por el Instituto de Salud Pública (ISP), la vacuna de AztraZeneca se aplicará únicamente en los hombres mayores de 45 años.

“El departamento de Inmunizaciones del ministerio de Salud ha determinado que la vacuna de AstraZeneca se use para los hombres mayores de 45 años tanto en primera como segunda dosis, mientras que para aquellos menores de 45 años que ya se han vacunado con la primera dosis, se determinó que completen su esquema de vacunación con la fórmula desarrollada por Pfizer-BioNTech”, indicó la funcionaria de Chile.

Esta suspensión sobre la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en hombres menores de 45 años surgió de manera preventiva luego de que se detectó en Chile un caso de cuadro de trombos en un hombre de 31 años. Actualmente, Chile aplica la vacuna de AstraZeneca en las mujeres mayores de 55 años.

Chile extiende hasta septiembre alerta sanitaria por Covid-19

Además del anuncio de la sustitución de la vacuna de AstraZeneca por la Pfizer, autoridades sanitarias de Chile anunciaron que se extenderá hasta septiembre la alerta sanitaria que finalizaría este mes, debido a una alza de contagios.

#COVID_19: Variación de casos a nivel nacional es de -5% en los últimos siete días



Aquí los detalles: https://t.co/stvD2l4zjw pic.twitter.com/2TWR4XGhiP — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 14, 2021

"La alerta sanitaria que dura hasta el 30 de junio será extendida por tres meses hasta el 30 de septiembre", dijo la subsecretaria de Salud de Chile.

Pese al alza de casos de Covid-19 en Chile, el 75.8% de la población objetivo, es decir cerca de unos 11.4 millones de personas, ya ha recibido al menos la primera dosis y un 59.2% completó su programa de vacunación.

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