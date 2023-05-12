¿Por qué los viajeros de Chile no necesitan visa en Estados Unidos?

Chile no sólo tiene el pasaporte más poderoso de América Latina al poder ingresar a 175 países sin documentos adicionales, también posee otra característica diplomática digna de presumir: es el único país de la región al que Estados Unidos le permite ingresar sin una visa americana.

Esta exención, que está vigente desde el 2014, aplica sólo para viajes turísticos y de negocios y para estancias que no superen los 90 días. En el caso de las personas que buscan estudiar o trabajar en Norteamérica, estos sí requieren tramitar un permiso especial.

¿Por qué Chile tiene exención de visa americana?

Chile, al igual que muchos otros países, se encuentra inscrito desde el 2014 en el Programa de Exención de Visa de Estados Unidos. Este esquema facilita el intercambio cultural, de empresas, de políticas migratorias, entre otras cosas.

Gobierno de EE.UU. revisa elegibilidad de Chile para el Programa Visa Waiver.https://t.co/eBAz3nWrrA pic.twitter.com/K5MdhI8J11 — Embajada EE.UU. Chile (@EmbajadaEEUUcl) November 3, 2021

Para que un país sea considerado dentro del Programa de Exención de Visa debe cumplir con alguno de estos requisitos, más no son los únicos:



Mejora del intercambio de datos relacionados con la aplicación de la ley y la seguridad con EU.

Emisión de pasaportes electrónicos.

Tener una tasa de rechazo de visa de visitante (B) de menos del 3%

Notificación oportuna de pasaportes perdidos y robados, tanto en blanco como emitidos.

Mantenimiento de altos estándares de contraterrorismo.

En Chile, esta medida beneficia cada año a más de 350 mil personas y tiene vigencia de dos años, pero es prorrogable. De hecho, en diciembre de 2022, Estados Unidos anunció una extensión de este programa de colaboración.

¿Qué requisitos se necesitan para viajar a Estados Unidos desde Chile?

Gobierno de Chile informa que Estados Unidos mantiene el estatus de nuestro país en el Programa Visa Waiver.



Comunicado aquí 👉 https://t.co/NRyhWLP1ps pic.twitter.com/jeTFCfYgv8 — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) December 23, 2022

De acuerdo con el gobierno de Chile, los requisitos que requieren sus ciudadanos para viajar a Estados Unidos sin visa, siempre que sea con fines turísticos o de negocios y no rebasen los 90 días, son los siguientes:



Poseer un pasaporte electrónico válido (dispone de un chip integrado que contiene los datos biográficos del portador).

(dispone de un chip integrado que contiene los datos biográficos del portador). Autorización a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA).

La duración de su estadía debe ser de máximo 90 días.

Tener un boleto de regreso o plan de regresar al vencimiento del plazo.

Hasta junio de 2022, el país también solicitaba comprobante de vacunación contra la Covid-19.

Sin embargo, existen personas que no pueden ingresar con exención de visa americana por estar en estos supuestos:



Personas que han sido arrestadas.

Aquellos que sean portadores de alguna enfermedad.

A quienes, previamente, se les haya negado el ingreso.

Las personas que han sido deportadas del país o que hayan excedido su tiempo de permanencia autorizado.

¿Qué países no necesitan visa para entrar a Estados Unidos?

Los países que no necesitan visa para entrar a Estados Unidos, como parte del Programa de Exención de Visas (ESTA) son estos:



Alemania.

Australia.

Bélgica.

Chile.

España.

Finlandia.

Francia.

Países Bajos.

Portugal.

Reino Unido.

Italia.

Japón.

República de Corea.

La lista completa puede ser consultada en el sitio del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos.