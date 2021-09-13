Ciudad china cierra bares, cines y transporte por 35 casos de Covid-19

En la ciudad de Putian, al sur de China, se han registrado en los últimos días 35 casos de Covid-19 por lo que las autoridades implementaron medidas para frenar los contagios, como el cierre de cines, bares, teatros, estadios y servicios de transporte.

En la ciudad de Putian, provincia de Fujian, habitan alrededor de 2.9 millones de personas a las que se les prohibió abandonar el área metropolitana y solo se le permite salir a quienes certifiquen una prueba negativa de Coronavirus.

Putian ha registrado en los últimos días 35 casos de Covid-19 de la variante Delta, según indicó la Comisión Nacional de Salud de dicho país; mientras que en Quanzhou, en Fujian, fueron reportados un total de 43 casos.

Al menos 19 de estos casos fueron encontrados en las últimas 48 horas. La primera infección fue reportada durante un examen de rutina en estudiantes de primaria en la región de Xianyou, de acuerdo con medios locales.

El alumno se habría contagiado de Covid-19 por su padre, cuando este lo adquirió tras un viaje de negocios en Singapur.

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Restricciones en provincia China por Covid-19

Las restricciones también se implementaron en las universidades, donde a todos los alumnos se les obliga a usar cubrebocas. Mientras que los alumnos de primaria y kinder no irán a las escuelas hasta que las autoridades confirmen que es seguro volver a asistir.

Los supermercados y restaurantes tienen horarios y aforos limitados.

En China se han reportado desde el inicio de la pandemia 95 mil casos positivos de Covid-19, mientras que la cifra de muertes apenas alcanza 4 mil 636 personas, según el gobierno de este país.

Las autoridades realizaron pruebas masivas para detectar casos por Covid-19 y han enviado una misión para detener el brote de la enfermedad.