En China, científicos clonan tres vacas por tanta leche que ordeñan

Celebrado como un avance para la industria láctea en China, cientificos presumieron que habían logrado clonar a tres vacas escogidas por ser sumamente productivas, ya que son capaces de generar una cantidad inusualmente alta de leche cuando son ordeñadas, por lo que consideraron este avance como una clave de cara a dejar de depender de razas de vacas importadas.

La raza de vacas clonadas fueron Holsten Friesian, la cual es origiaria de los Países Bajos y que producen la inmensa cantidad de 18 toneladas de leche por año, alrededor de 100 toneladas a lo largo de toda su vida, por lo que fueron los tres mejores ejemplares los elegidos para efectuar la clonación, obra de científicos pertenecientes a la Universidad de Ciencias y Tecnologías Agrícolas y Forestales del Norte de China.

Según lo informado por el medio estatal Ningxia Daily, las terneras fueron clonadas y son criadas en la misma región de Nigxia; por lo que se espera que den similares resultados a los de las terneras originales, quienes producen 1.7 veces más que las vacas promedio, de acuerdo con Departamento de Agricultura de EU.

El objetivo de China es tener una granja con al menos mil vacas clonadas, llamadas “supervacas” para revolucionar la industria láctea.|DADO RUVIC/REUTERS

¿Por qué clonan vacas en China?

De acuerdo con el científico a cargo del proyecto, Jin Yaping, el hecho de haber podido clonar a tres "supervacas" significa un avance en busca de la independencia ganadera. De acuerdo con una entrevista para "Global Times", esta es la forma depreservar a las mejores vacas "de una manera económicamente viable".

Y es que respecto a la cantidad de vacas clonadas en China y para poner en contexto, solamente cinco de cada 10 mil vacas son capaces de producir 100 tonaleadas de leche en su vida.

"Planeamos tomar de dos a tres años para construir un rebaño compuesto por más de mil supervacas, como una base sólida para abordar la dependencia de China de las vacas lecheras en el extranjero y el problema del riesgo de ser 'asfixiado'", expresó Yaping al mismo medio, pues tienen como meta que estas vacas impulsen la industria láctea en el país asiático.

