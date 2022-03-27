China realizará pruebas de Covid-19 tras aumento de contagios

El corazón financiero de China, Shanghai, anunció este domingo que cerraría la ciudad en dos etapas para realizar pruebas de detección de Covid-19 durante un período de nueve días, luego de informar otro aumento récord de infecciones asintomáticas.

Las autoridades dijeron que dividirían Shanghai en dos para la maniobra, utilizando como guía el río Huangpu que atraviesa la ciudad. Los distritos al este del río, y algunos al oeste, se bloquearán y evaluarán entre el 28 de marzo y el 1 de abril. Las áreas restantes se bloquearán y evaluarán entre el 1 y el 5 de abril.

Wow—China’s financial hub of Shanghai will lock down the city of 26 million in two stages to carry out #COVID19 testing over 9-days. It will enter lockdown do PCR tests. All transit will stop. All factories will close—companies will work remote if capable.https://t.co/BNrlhFrHr2 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 27, 2022

Servicios de transporte público y algunas empresas también se suspenderán

El transporte público, incluidos los servicios de transporte compartido, se suspenderá cuando las áreas estén inactivas, comentaron las autoridades de la ciudad en su cuenta oficial de WeChat, y agregó que no se permitirán vehículos no autorizados en las carreteras.

La municipalidad también dijo que todas las empresas y fábricas suspenderán la fabricación o trabajarán de forma remota durante el cierre, excepto aquellas involucradas en la oferta de servicios públicos o el suministro de alimentos.

"Se pide al público que apoye, comprenda y coopere con el trabajo de prevención y control de epidemias de la ciudad, y participe en las pruebas de ácido nucleico de manera ordenada", agregó el Gobierno local.

China aumento el número de contagios

Shanghai ha luchado contra una nueva oleada de casos de Covid-19 durante casi un mes y este sábado reportó su mayor número diario de contagios desde que el brote inicial en China retrocedió.

La ciudad registró 2 mil 631 nuevos casos asintomáticos, lo que representó casi el 60% del total de nuevos casos asintomáticos de China ese día, más 47 nuevos contagios con síntomas.

Si bien la cantidad de casos en Shanghai sigue siendo modesta según los estándares mundiales, la ciudad de 26 millones de personas se ha convertido en un campo de pruebas para la estrategia "cero-Covid" de China, en su intento de controlar la variante ómicron altamente infecciosa.

China reports 1,254 new COVID cases on March 26 vs 1,335 day earlier https://t.co/Q7CdOOlEKD pic.twitter.com/KPdsZGolYT — Reuters (@Reuters) March 27, 2022

Con información de Reuters.

