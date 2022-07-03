China refuerza control de Covid-19 ante aparición de contagios

Algunas ciudades en el este de China reforzaron medidas de restricción de Covid-19 ante la aparición de contagios, lo que supone una nueva amenaza para la recuperación económica bajp la estricta política gubernamental de “Cero-Covid”.

China continua tratando de terminar con los nuevos contagios como parte del estricto enfoque adoptado por el país, donde el Covid-19 se detectó por primera vez a finales de 2019; sin embargo, los confinamientos y otras medidas han tenido un alto costo en la segunda economía más grande del mundo.

Eastern China cities tighten COVID curbs as new clusters emerge https://t.co/M2IyzujUt7 pic.twitter.com/f8oUQ1ZXOb — Reuters (@Reuters) July 3, 2022

Algunas zonas en China han suspendido operaciones tras nuevos contagios

Wuxi, un centro manufacturero situado en el delta del Yangtze, en la costa central, suspendió operaciones en muchos locales públicos situados bajo tierra, como tiendas y supermercados, además se suspendieron los servicios de comida en los restaurantes.

Hasta ahora, las autoridades de la zona de China, instaron a los residentes a no salir de Wuxi a menos que fuera estrictamente necesario, después de informar de 42 nuevos casos asintomáticos durante el fin de semana.

China registró nuevos casos de Covid-19

La Comisión Nacional de Salud informó que en China continental registró 473 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 104 eran sintomáticos y 369 asintomáticos.

Esta cifra se compara con los 268 nuevos casos registrados un día antes, 72 sintomáticos y 196 asintomáticos.

Por su parte, en la provincia de Anhui, encerró a sus 760 mil residentes y suspendió el tráfico público al reportar 288 casos en el fin de semana. Anhui representó la mayor parte de las nuevas infecciones de China, con 61 casos sintomáticos y 231asintomáticos el sábado.

Shanghai informa de nuevos casos positivos de Covid-19

En Shanghai, la ciudad más poblada y centro financiero de China, informó de un caso positivo fuera de las zonas de cuarentena de la ciudad desde la medianoche del domingo.

La ciudad levantó el viernes el confinamiento tras dos meses de paralización que afectó a la producción y al gasto de los consumidores.

No se produjeron nuevas muertes, por lo que el número de víctimas mortales del país se mantenía en 5.226 hasta el sábado.

Con información de Reuters.

