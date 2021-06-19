En China, construyen un edificio de 10 pisos ¡en menos de 29 horas!

Una tarea que podría parecer imposible ocurrió en la ciudad de Changsha, en China, donde se construyó un edificio de 10 pisos en menos de 29 horas, que fue bautizado como “viviente” porque puede moverse a otro lugar.

De acuerdo con medios internacionales, el edificio fue construido y diseñado por Broad Group, la estructura pesa 10 veces menos y es 10 veces más fuerte que los inmuebles convencionales, por si fuera poco, resiste el impacto de sismos y tifones, comunes en China.

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Para lograr la hazaña de construirlo en menos de 29 horas, la compañía utilizó módulos prefabricados, cada uno de los cuales mide 12.19 metros de largo, casi tres metros de ancho y tres de alto.

Durante 28 horas con 45 minutos, un equipo trabajó para terminar el edificio, que será capaz de hacer un bajo consumo de energía durante su ciclo de vida, que es de mil años, según Broad Group, compañía establecida en China.

Edificio construido en menos de 29 horas puede desmontarse en cualquier momento

El inmueble se llama “edificio viviente” porque cada uno de sus módulos de acero inoxidable no quedan fijos como el cemento, sino que funcionan como paredes que pueden quitarse para ampliar o reducir una habitación.

En un video que la compañía compartió, se observa el proceso de fabricación de un “edificio viviente”, empieza con la creación de los módulos y un armado previo para transportarlos hasta el sitio donde se ubicará el inmueble.

Después, la colocación de los módulos se realiza con una grúa, uno a uno se instalan para darle forma al edificio, una vez apilados, un grupo de hombres utilizan tornillos para asegurar las paredes. Al final, se supervisan detalles como las instalaciones de agua y luz, para que las personas habiten el edificio.

El fabricante aseguró que su tecnología permite levantar inmuebles de hasta 200 pisos, como el que recientemente construyó en menos de 29 horas. A pesar de sus dimensiones, se puede desmontar y volver a colocar en otro lugar.

Además, el costo de construcción y transportación de los módulos para levantar estos edificios es hasta cinco veces menor que un inmueble convencional, hecho con acero y concreto.

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