China ejecuta a un surcoreano acusado de tráfico de drogas

El gobierno de China ejecutó a un ciudadano surcoreano que fue sentenciado a pena de muerte por tráficar drogas. El gobierno surcoreano lamentó la ejecución de uno de sus ciudadanos en China a pesar de los esfuerzos que hicieron para evitar que se cumpliera la pena de muerte.

"El gobierno lamenta, desde el punto de vista humanitario, que se haya producido la ejecución de uno de nuestros nacionales", señaló un funcionario surcoreano a medios locales.

De acuerdo con información recogida por agencias de noticias internacionales, el gobierno de China avisó al de Corea del Sur antes de que la ejecución se realizara.

China ejecuta a un narcotraficante surcoreano por primera vez en nueve años https://t.co/WbCxrfMGqp — Agencia de Noticias Yonhap (@YonhapES) August 4, 2023

¿Por qué China ejecutó a un ciudadano surcoreano?

El hombre surcoreano fue detenido en China en 2014 en posesión de cinco kilos de metanfetaminas, por lo que las autoridades lo declararon culpable de tráfico de drogas, un delito grave para el gigante asiático, que se castiga con pena de muerte.

Para Beijing, las personas que contrabandean, venden, transportan o producen más de 50 gramos de metanfetamina, opio o heroína son considerados traficantes de droga, por lo que son sentenciados a muerte o a una pena mínima de 15 años en la cárcel.

Tras la detención del surcoreano, el gobierno de Seúl contactó al de China para tratar de evitar el castigo; sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y la ejecución se realizó este 4 de agosto.

¿Qué delitos China castiga con la pena de muerte?

China es el país donde más ejecuciones se registran ya que tiene uno de los sistemas penales más severos del mundo. El país castiga varios delitos con pena de muerte, incluco contra personas extranjeras que transgredan sus leyes.

No obstante, para ser sentenciado a muerte, se lleva un proceso legal, si los jueces determinan que el delito se cometió en su forma agravada, entonces lo sentencia a ejecución.

Estos son los delitos que en su forma agravada llevan a la pena de muerte: consipración, rebelió, golpe de estado. espionaje, secuestro de avión, tráfico de drogas, venta de alimentos envenenados, asesinato, violación, secuestro, robo, coheche, entre otros.