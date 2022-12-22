Los países que castigan con pena de muerte la homosexualidad

La diversidad de género aún es castigada en varios países del mundo; en algunos incluso la homosexualidad es sancionada con pena de muerte.

Muchas naciones encarcelan a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trámsgenero y demás de la comunidad LGBTI porque la leyes de los países penalizan la orientación sexual y un beso podría ser considerado un delito grave.

De acuerdo con Amnistía Internacional, hay algunos gobiernos que aceptan la tortura para que las personas cofiensen su homosexualidad y después “curarlos”. Los castigos por homosexualidad son variados y en 11 países aún se considera la pena de muerte, aunque no todos la aplican.

En torno a 70 países tipifican como ilegales las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, y la gran mayoría las castigan con penas de cárcel. Por si fuera poco, además, la comunidad LGBTI también sufren disciminación y crímenes de odio.

|Reuters

“El discurso homofóbico de muchos gobernantes, políticos, religiosos y medios de comunicación fomenta un clima de intolerancia y discriminación contra la diversidad sexual de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, e incluso alienta la violencia contra esas personas”, expresó Amnistía Internacional.

Países que condenan con pena de muerte la homosexualidad

La pena de muerte está permitida como castigo para la homosexualidad en Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia saudita y Yemen; aunque en Nigería solo está permitida en los 12 estados del norte del país.

En otros cinco países como Qatar, Afganistán, Pakistán, Somalia y Emiratos Árabes la pena de muerte es una posibilidad, la cual se puede aplicar dependiendo de la interpretación de la ley islámica.

Irán y Arabia Saudita son los países que más reportan castigos de pena de muerte y los que con más frecuencia la aplican.

En países como Letonia, Lituania, Bulgaria, Croacia, Serbia, Hungría, Moldavia o Rusia es frecuente la vulneración del derecho a la libertad de expresión y reunión o los crímenes de odio contra la comunidad LGBTI.