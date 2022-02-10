China terminará construcción de su estación espacial en 2022

La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC, por sus siglas en inglés), publicó el denominado Libro Azul en donde se revela que China lanzará seis vuelos espaciales en este 2022 para completar la construcción de su estación espacial.

El "Gigante Asiático" realizará más de 50 lanzamientos espaciales en este 2022, el segundo año consecutivo con un número superior a medio centenar después de llevar a cabo 55 misiones espaciales durante el extinto 2021, tal y como recoge el Libro Azul de Actividades de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China.

CASC alone will conduct more than 50 launches in 2022, according to recently released Blue Book of China Aerospace Science and Technology Activities. CASC achieved 100% success rate in 2021 with its 48 launches among 53 launches overall in China in 2021. https://t.co/0oZIBGUbi9 pic.twitter.com/tQCgLM67XL — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) February 10, 2022

China trabaja en construcción de su estación espacial

Actualmente, la construcción de la estación espacial de China se encuentra en la fase de verificación de tecnologías clave. La fase de construcción comenzará oficialmente después de que la tripulación de Shenzhou-13 regrese a la Tierra, según la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, el desarrollador de la familia de cohetes portadores de China y la principal fuerza de la industria espacial del país.

Bai Linhou, diseñador en jefe adjunto del sistema de estación espacial de la Academia China de Tecnología Espacial, señaló que "después del regreso de la tripulación de Shenzhou-13, tendremos una evaluación sistemática de los resultados de la verificación. Si sale bien, comenzaremos la fase de construcción. Será el año en el que China lanzará la mayor cantidad de naves espaciales".

Módulo central Tianhe con objetivo de mejorar seguridad de la estación espacial

Los dos módulos de laboratorio, denominados Wentian y Mengtian, formarán una estación espacial completa junto con el módulo central Tianhe. Se enviarán al espacio por separado para múltiples misiones de experimentos espaciales tripulados y no tripulados.

Además, Wentian, o el módulo de laboratorio I, realizará la función de respaldo para el módulo central Tianhe con el objetivo de mejorar la seguridad de la estación espacial.

Bai Linhou, diseñador en jefe adjunto del sistema de estación espacial:

Esto significa que el módulo central entregará el poder de control al módulo de laboratorio I. Además, el módulo de laboratorio I también cuenta con una cabina de esclusa de aire para que salgan los astronautas. Una vez que se completan el ensamblaje y la construcción, los astronautas realizarán principalmente misiones extravehiculares a través de la cabina de la esclusa de aire del módulo de laboratorio I, y la cabina del nodo actual en el módulo central será una copia de seguridad de la cabina de la esclusa de aire.

Tianwen-1 Mars Probe’s new video released by CNSA for #ChineseNewYear #LunarNewYear. You may see the Mars topography moving backwards relative to the probe near the end of video. Video is taken by the selfie-stick camera on the probe. Full video: https://t.co/1GeNhKXmI3 pic.twitter.com/aCo8vpRCp5 — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) January 31, 2022

Estación espacial de China entrará en fase de operación a finales de 2022

Mengtian, o el módulo de laboratorio II, también dispone de una cabina de esclusa de aire para transferir carga fuera del módulo. La estación espacial tendrá forma de "T" con el módulo central en el centro y un módulo de laboratorio a cada lado.

Bai Linhou, agregó que "después de que se forme la estructura en forma de T, probaremos completamente las funciones y el rendimiento de la estación espacial en su conjunto. Estimamos que la estación espacial entrará en fase de operación a finales de año, cuando haya allí un nuevo turno de astronautas. Durante este periodo, hasta seis astronautas estarán en órbita al mismo tiempo".



Respecto de las naves de carga Tianzhou-4 y Tianzhou-5 serán responsables de entregar los suministros necesarios para los astronautas que trabajan y viven en la estación espacial. Se han tomado múltiples medidas de mejora para quelos astronautas identifiquen los artículos con más facilidad.

Special view of Earth from the robotic arm of Tiangong Space Station (CSS). HD Full: https://t.co/GlT7nEJb0A (1/2) pic.twitter.com/pNDTRETn2A — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) January 17, 2022

Fang Fang, asistente del diseñador en jefe del sistema de naves de carga de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China señaló que "marcamos los paquetes con diferentes colores, para que los astronautas puedan saber si es comida u otro tipo de suministros en la estación espacial según el color. La segunda mejora es agregar velcros, en lugar de tornillos, en la placa adaptadora de carga para evitar que flote".

Durante el 2021, se probó una tecnología de acoplamiento rápido durante la misión Shenzhou-13, que puede ahorrar mucho tiempo para enviar a los astronautas a la estación espacial. Este año 2022, cuando la tripulación de Shenzhou-13 regrese a la Tierra después de una estancia de seis meses, se probará una tecnología de retorno rápido.

Shao Limin, subdirector técnico del sistema de naves espaciales tripuladas de la CASC, agrega que "la tripulación de Shenzhou-13 ejecutará un retorno rápido. Anteriormente, le llevaba un día, pero esta vez regresarán después de hacer solo un par de círculos. Esto también contribuye a elevar la comodidad de los astronautas".