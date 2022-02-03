Estación Espacial Internacional se estrellará en Océano Pacífico: NASA

La NASA Informó que en el año 2031 la Estación Espacial Internacional regresará a la tierra y será estrellada en el Océano Pacífico, en un lugar conocido como Área Deshabitada, también conocido como Punto Nemo.

El Punto Nemo es el lugar del Océano Pacífico más alejado de tierra firme y ha sido una tumba acuática para muchas otras naves espaciales.

La zona se encuentra a unos 4,800 kilómetros de la costa oriental de Nueva Zelandia y a 3,200 kilómetros al norte de la Antártida, y se calcula que naciones que operan programas espaciales como Estados Unidos, Rusia, Japón y los países europeos han hundido allí más de 263 piezas de basura espacial desde 1971.

Maniobras para el retiro

Según la NASA, las maniobras para el retiro de la Estación Espacial Internacional de un peso de la estructura de 444,615 kilos, comenzarán entre dos y tres años antes de la fecha objetivo.

Lentamente se comenzará a bajar su altitud operacional, mientras se realizan tareas para vaciarla de equipamiento y, finalmente, retirar a la tripulación.

Vida útil de la Estación Espacial Internacional

Las distintas agencias espaciales ya realizaron análisis para la extensión de su vida útil, tanto Estados Unidos como Canadá, Europa y Japón lo hicieron hasta el 2028, Rusia lo había completado hasta el 2024, pero trabaja para extenderlo hasta el 2030.

Lanzado en 2000, este laboratorio espacial ha orbitado a 227 millas náuticas (unos 420 kilómetros) por encima de la Tierra con más de 200 astronautas de 19 países diferentes que han estado a bordo, lo que representa una presencia humana continua en el espacio.

Participación del sector privado

Al prolongar las operaciones hasta comienzos de la próxima década, se facilitará la adopción de desarrollos pertenecientes a empresas aeroespaciales privadas. "El sector privado es técnica y financieramente capaz de desarrollar y operar destinos comerciales en la órbita terrestre baja, con la asistencia de la NASA", explicó Phil McAlister, director de vuelos espaciales comerciales de la NASA.

Además, desde la agencia indicaron que ya se otorgaron acuerdos para el desarrollo de tres estaciones espaciales comerciales de vuelo libre.

"El informe que hemos entregado al Congreso describe, en detalle, nuestro plan integral para garantizar una transición sin problemas a los destinos comerciales después de la retirada de la Estación Espacial Internacional en 2030", agregó.

