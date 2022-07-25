China lanza el módulo Wentian, el segundo de su estación espacial

China lanzó el domingo el laboratorio Wentian, el segundo de los tres módulos de la estación espacial permanente Tiangong, en una de las últimas misiones necesarias para completar la puesta en orbita a finales de año.

Una transmisión en directo de la cadena estatal china CCTV mostró el lanzamiento del módulo de laboratorio Wentian ("Búsqueda de los cielos"), de 23 toneladas, sobre el cohete más potente de China, el Long March 5B, a las 14:22 hora local (06:22 GMT) desde el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la isla sureña de Hainan.

El personal de la agencia espacial de China, al que se ve en la transmisión en directo observando el progreso del lanzamiento desde una sala de control, vitoreó y aplaudió cuando el Wentian se separó del cohete unos 10 minutos después del lanzamiento.

El lanzamiento del módulo Wentian fue "un éxito total", informó la CCTV poco después.

El Wentian se acopló exitosamente a la estación espacial Tiangong a las 3:13 am hora de Beijing.

[🔴China’s 25th launch in 2022] At UTC 06:22 July 24, Wentian (问天/QuestHeaven) Laboratory Module was successfully launched by Long March (CZ) 5B rocket in Wenchang, Hainan. Wentian will dock with Tiangong Space Station (CSS) in the coming hours! Full HD: https://t.co/QUbYzXUEve pic.twitter.com/s1xZDq0dXb — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) July 24, 2022

La construcción de la estación espacial Tiangong

China comenzó a construir la estación espacial Tiangong en abril de 2021 con el lanzamiento del módulo Tianhe, la vivienda principal, en la primera de las 11 misiones con y sin tripulación para llevar a cabo la tarea.

El módulo de laboratorio Wentian, de 17,9 metros de largo, será el lugar donde los astronautas podrán llevar a cabo experimentos científicos, junto con el otro módulo de laboratorio que aún no se ha lanzado, el Mengtian ("Soñando con los cielos").

Wentian cuenta con una cabina de esclusa que será el principal punto de salida-entrada para las actividades extravehiculares cuando la estación espacial esté terminada.

También servirá de alojamiento a corto plazo para los astronautas durante las rotaciones de la tripulación en la estación espacial Tiangong, diseñada para el alojamiento a largo plazo de sólo tres astronautas.

Se espera que Mengtian se lance en octubre y, al igual que Wentian, se acople a Tianhe, formando una estructura en forma de T.

La finalización de la estructura, que supone una quinta parte de la Estación Espacial Internacional (ISS) en cuanto a masa, es un motivo de orgullo para los chinos y pondrá el broche de oro a los 10 años del presidente Xi Jinping como líder del gobernante Partido Comunista.

A bordo de la estación espacial de China se encuentran el comandante de la misión Shenzhou-14, Chen Dong, y sus compañeros Liu Yang y Cai Xuzhe. Está previsto que regresen a la Tierra en diciembre con la llegada de la tripulación de la Shenzhou-15.