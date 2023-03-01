China desestima comentarios de FBI sobre fuga de laboratorio en Wuhan

China asegura que el FBI no tiene credibilidad sobre de sus dichos acerca de que una fuga de laboratorio en la ciudad de Wuhan causó la pandemia de Covid-19.

El "Gigante Asiático" ha denunciado los comentarios del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y señala que se opone firmemente a cualquier forma de manipulación política de los hechos.

El FBI ha evaluado que una fuga de un laboratorio en la ciudad de Wuhan, en el área central de China, probablemente causó la pandemia de Covid-19, según reveló el director de la agencia estadunidense, Christopher Wray.

Christopher Wray, director del FBI:

Desde hace tiempo, el FBI considera que el origen de la pandemia se debe probablemente a un posible incidente en un laboratorio de Wuhan.

Today, #FBI Director Christopher Wray sat down with FOX News for a wide-ranging interview, discussing threats and Bureau's dedication to protecting the American people. pic.twitter.com/l0D0yYeCpR — FBI (@FBI) March 1, 2023

Agencias estadunidenses no se ponen de acuerdo acerca del origen de la pandemia de Covid-19

El pasado domingo (26 de febrero de 2023), el diario The Wall Street Journal informó que el Departamento de Energía de Estados Unidos evaluó con un nivel de confianza bajo que la pandemia se debió a una fuga de laboratorio en China. El Journal agregó que otras cuatro agencias estadunidenses, junto con un panel nacional de inteligencia, continúan juzgando que la pandemia fue probablemente el resultado de una transmisión natural y que dos aún están indecisas.

John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, señaló el lunes que el gobierno estadunidense no había llegado a una conclusión definitiva ni a un consenso sobre el origen de la pandemia.

El director Wray agregó que no podía compartir muchos detalles de la evaluación de la agencia (FBI) porque eran clasificados y hasta acusó al gobierno de China de "hacer todo lo posible para intentar frustrar y ofuscar" los esfuerzos de Estados Unidos y otros países por conocer mejor los orígenes de la pandemia.

China cuestiona la "credibilidad" del FBI

Además de que denunció los comentarios del director del FBI Christopher Wray, China señaló que se oponía firmemente a cualquier forma de "manipulación política" de los hechos.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, le dijo a la prensa que: "Basándonos en el pobre historial de fraude y engaño de la comunidad de inteligencia estadunidense, las conclusiones que extraen no tienen credibilidad alguna".

Mao Ning, Ministerio de Asuntos Exteriores de China:

Instamos a la parte estadounidense a respetar la ciencia y los hechos.

Cabe señalar que el virus Sars-Cov-2, causante de la Covid-19, se identificó por primera vez en la ciudad de Wuhan en diciembre del año 2019, antes de extenderse por todo el mundo y de terminar con la vida de casi 7 millones de personas.