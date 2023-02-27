Estados Unidos debe presionar a China por honestidad acerca de los orígenes de la pandemia de Covid-19. El embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, ha señalado que Washington debe presionar a Beijing para que sea más honesto acerca de los orígenes de la pandemia de Covid-19.

Durante un enlace de video efectuado durante un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el embajador Nicholas Burns, ha señalado que Estados Unidos debe presionar a China para que asuma un papel más activo en la Organización Mundial de la Salud (OMS) si quiere fortalecer la agencia de salud de la Organización de las Naciones Unidas.

En sus declaraciones, Burns ha dicho que: "Y por supuesto, ser más honestos sobre lo que sucedió hace tres años en Wuhan con el origen de la crisis de la Covid-19", en una clara referencia a la ciudad del centro de China en donde se reportaron los primeros casos humanos de Covid-19 en diciembre del año 2019.

Los comentarios de Burns se producen después de que el diario "Wall Street Journal" informara que el Departamento de Energía de Estados Unidos había concluido que la pandemia probablemente surgió de una fuga en un laboratorio de China, una evaluación que Beijing niega.

U.S. Ambassador to China Nicholas Burns on Monday said Washington must push Beijing to be more honest about the origins of the COVID-19 pandemic. https://t.co/TTPO1BHdz5 — News Pug (@news_pug) February 27, 2023

Estados Unidos cuestiona sobre los orígenes de la pandemia de Covid-19

El Departamento de Energía de Estados Unidos emitió su juicio con "baja confianza" en un informe de inteligencia clasificado proporcionado recientemente a la Casa Blanca y miembros clave del Congreso, según el Wall Street Journal, que citó a personas que habían leído el informe de inteligencia.

Cabe señalar que el asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, ha señalado que había una "variedad de puntos de vista en la comunidad de inteligencia" sobre los orígenes de la pandemia de Covid-19.

Jake Sullivan, le ha dicho a la CNN que: "Varios de ellos han dicho que simplemente no tienen suficiente información". Otras cuatro agencias de Estados Unidos, junto con un panel de inteligencia nacional, aún juzgan que el Covid-19 probablemente fue el resultado de una transmisión natural, mientras que dos están indecisos, informó el WSJ.

National Security Advisor Jake Sullivan "can't confirm or deny" the WSJ report on new intel that says Covid was leaked from a Chinese military bio research facility



pic.twitter.com/hVLmAoMBdi — Wendell Husebø (@WendellHusebo) February 26, 2023

China niega que origen de pandemia Covid-19 se deba a fuga de laboratorio

Cuando se le pidió que comentara acerca del informe del Wall Street Journal, que fue confirmado por otros medios estadunidenses, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China se refirió a un reporte en conjunto con la OMS (Organización Mundial de la Salud) que apuntaba a un origen natural de la pandemia, probablemente procedente de murciélagos, en lugar de una fuga de laboratorio.

"Ciertas partes deberían dejar de repetir la narrativa de la -fuga de laboratorio-, dejar de difamar a China y dejar de politizar el tema del rastreo de orígenes", agrega el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.