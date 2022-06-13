Video: Hombres atacan a grupo de mujeres en restaurante de China

En redes sociales circula un video del momento del ataque de un grupo de hombres contra mujeres en un restaurante de Tangshan, China, ocurrido el pasado viernes, que abrió el debate sobre la violencia de género en ese país.

Cámaras de vigilancia de la provincia de China captaron el momento en que uno de los hombres involucrados posa su mano en la espalda de una de las mujeres, que yace sentada en una mesa cerca de la entrada del restaurante.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Surveillance footage of men assaulting two women at a restaurant in China sparked outrage on social media. The assault featured on Weibo's most discussed topics, with state TV calling for the suspects to be severely punished https://t.co/ht3A4REKWX pic.twitter.com/JfistfWzsr — Reuters (@Reuters) June 12, 2022

La mujer al sentir la mano voltea e intercambia palabras con el hombre, quien le da un golpe en la cara. La mujer intenta levantarse para alejarse de su agresor, quien la abraza para continuar golpeándola.

Una de las mujeres que acompañaba a la primera víctima intenta defenderla del hombre, pero otro sujeto entra en la riña y agrede a la segunda mujer hasta llevarla al centro del restaurante, donde un tercero le lanza una silla.

Hay nueve detenidos por agresión contra mujeres en China

Entre empujones, otros comensales y trabajadores del restaurante logran sacar a los hombres quienes habían golpeado a las mujeres.

En otra toma de cámaras de vigilancia se observa cómo al menos cuatro hombres entran al restaurante a defender al hombre que inicialmente golpeó a una de las mujeres.

En las imágenes se observa que uno de los hombres saca de los cabellos a la primera víctima del ataque y le pisa la cabeza, mientras otra mujer parece detener el ataque, pero el sujeto la avienta contra las escaleras del restaurante.

Por este ataque contra las mujeres, la Oficina de Seguridad Pública de Tangshan en una publicación de Weibo informó que hay al menos nueve personas detenidas por los cargos de asalto violento y por "provocar problemas".

Medios de China informaron que de las mujeres agredidas por los hombres, dos se encuentran en el hospital, en donde las reportan en estado estable y sin peligro de muerte. Mientras que otras dos sufrieron heridas leves, de acuerdo con autoridades de Tangshan.

El asalto apareció en los temas más discutidos de Weibo, y la televisión estatal de China pidió que los sospechosos fueran severamente castigados en un breve comentario en línea.