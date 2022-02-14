China y México se felicitan por 50 años de relaciones diplomáticas

El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), intercambiaron mensajes de felicitación por el 50 aniversario (50 años) del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China.

En su mensaje, Xi Jinping señaló que tanto China como México son países con civilizaciones e historia consagradas, y que los intercambios amistosos entre sus pueblos se remontan a la antigüedad.

Desde que China y México establecieron relaciones diplomáticas hace medio siglo, especialmente desde que forjaron una asociación estratégica integral en el año 2013, las relaciones bilaterales se han desarrollado rápidamente, señaló el mandatario del "Gigante Asiático", quien agregó que los dos países disfrutan de una confianza política mutua cada vez más profunda y una mayor amistad, intercambios y cooperación en diversas áreas.

President #XiJinping and Mexican President #AndresManuelLopezObrador on Monday exchanged congratulatory messages to celebrate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relationship between the two countries.#China #Mexico https://t.co/mT8sh0xTT1 pic.twitter.com/lxqDj5e2Mo — CCTV+ (@CCTV_Plus) February 14, 2022

China y México celebran 50 aniversario de relaciones diplomáticas

El presidente de China también señaló que frente a la contingencia sanitaria única en un siglo, China y México se han unido y se han tendido la mano mutuamente, dando un buen ejemplo de solidaridad internacional en la lucha contra la pandemia.

"El árbol de la amistad China-México ha florecido y dado abundantes frutos, brindando beneficios tangibles a los pueblos de los dos países", agregó Xi Jinping.

El presidente de China, Xi Jinping, enfatizó que otorga gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y México y está listo para trabajar con el presidente López Obrador (AMLO) y tomar los 50 años de las relaciones diplomáticas entre los dos países como una oportunidad para unir esfuerzos, construir sobre logros pasados y seguir adelante en el futuro.

El mandatario chino agregó que está dispuesto a trabajar con el líder mexicano para promover la amistad tradicional, profundizar la cooperación de "ganar-ganar", estimular el desarrollo común y enriquecer continuamente la asociación estratégica integral China-México para que los dos pueblos puedan ser para siempre buenos amigos que confían el uno en el otro, así como buenos socios que comparten la prosperidad.

En el aniversario de #50AñosMéxicoChina celebramos con aliados locales que han apoyado en la construcción de la amistad bilateral desde el este de China



Aprovechamos para inaugurar la exposición del Concurso Internacional de Dibujo se Niños y Jóvenes al que convocamos en 2021 pic.twitter.com/2yWCHODyxr — Consulmex Shanghái (@ConsulMexSha) February 14, 2022

Presidente AMLO ve una nueva vitalidad en las relaciones diplomáticas entre México y China

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló en su mensaje que durante los últimos 50 años, México y China han forjado conjuntamente una amistad inquebrantable y han llevado a cabo amplios intercambios y cooperación en política, economía, educación y otras áreas, como lo demuestra la lucha conjunta de los dos países contra la pandemia de Covid-19.

El presidente AMLO agregó que la parte mexicana agradece sinceramente y siempre recordará cómo China y México se han ayudado y apoyado mutuamente en la lucha contra la pandemia.

La asociación estratégica integral México-China ha ido avanzando con los tiempos y haciéndose cada vez más fuerte, y ha beneficiado continuamente a los pueblos de los dos países, agregó el presidente de México quien señaló que ambos países también se han unido para abordar los desafíos a nivel regional y multilateral.

Además, aseguró que cree con firmeza que los lazos bilaterales mantendrán un desarrollo estable y sostenido, y mostrarán una nueva vitalidad.

México y China celebran sus 50 años de extraordinarias relaciones bilaterales!!! pic.twitter.com/MiFApB3SEf — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 14, 2022

Torres de Shanghái se iluminan con banderas de México y China

En el marco de las celebraciones por los 50 años de las relaciones diplomáticas entre México y China, las torres Global Harbor en la ciudad de Shanghái se iluminaron con los colores de las banderas de ambos países además de mensajes de amistad en español y mandarín.