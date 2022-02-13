Noruega levanta las restricciones Covid-19 y dice adiós al cubrebocas

El gobierno de Noruega anunció el levantamiento inmediato de las últimas restricciones contra el Covid-19, incluyendo el uso del cubrebocas y la sana distancia.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store explicó que la eliminación de las restricciones se debe a que actualmente la cepa dominante es la omicron, siendo la variante de Covid-19 más leve.

Por esa razón, el efecto del coronavirus ha sido menos fuerte por el alto índice de vacunación en Noruega, la cual ha mantenido el porcentaje de hospitalizaciones muy bajo aun con el aumento de la tasa de infección.

"Podemos aliviar las medidas porque omicron no provoca una enfermedad tan grave como anteriores variantes. Aunque vaya a subir el contagio, la cifra de ingresos hospitalarios es baja. Estamos bien protegidos por las vacunas", dijo en rueda de prensa el primer ministro de Noruega.

Asimismo, se levantan todos los requisitos de entrada para los viajeros que quieran ingresar al país.

*i hodet til Jonas Gahr Støre fem minutter før pressekonferansen*

– Munnbind. Munnbind. Munn. Bind. U. I. U. I. Munnbind, munnbind munnbind.



*5 minutter senere*

– pic.twitter.com/mC7lRaxXc0 — André Ulveseter (@AndUlv) February 13, 2022

Noruega se une a otros países que levantan restricciones Covid-19

Ante el anuncio, Noruega, el país se une a otros países escandinavos que eliminaron las restricciones contra el Covid-19 a principios de este mes, como Dinamarca y Suecia.

Sin embargo, el informe del primer ministro implica que en Noruega desaparecerán las pocas restricciones que quedaban vigentes después del 2 de febrero, como guardar un metro de distancia y el uso de cubrebocas.

“Mantener la distancia entre nosotros ya no es necesario", declaró el primer ministro en Oslo. En un gesto simbólico, incluso se quitó el cubrebocas y lo guardó.

Los requisitos como la prueba de Covid-19 y el aislamiento en casa solo son recomendados para los adultos infectados y niños enfermos, y el cubrebocas solo deberán llevarlo las personas no vacunadas.

Noruega es uno de los países menos afectados por la pandemia de Covid-19 en Europa, con 1.513 muertes. Además, 91,1 por ciento de la población mayor de 18 años ha sido vacunada completamente.

El 8 de febrerbo, España eliminará el uso de cubrebocas por Covid-19; mientras que el 10 de febrero, se reportó que el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson planea poner fin a las restricciones por Covid-19.

