China planea misión espacial para traer muestras de Marte

China planea lanzar una misión espacial para traer muestras de Marte cerca del año 2030, anunció Xu Hongliang, vocero de la Administración Espacial Nacional China (CNSA, por sus siglas en inglés).

El vocero de la CNSA también mencionó que China pretende enviar la misión espacial para explorar un cometa cercano, ello después del 2030.

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Xu Hongliang agregó que el país asiático podría finalizar las obras de construcción de su propia estación espacial en 2022, en la que plantean que los astronautas puedan permanecer allí durante largos periodos de tiempo para realizar experimentos científicos.

China quiere enviar misión a la Luna

Asimismo, en los próximos cinco años, Pekín, China, quiere enviar dos dispositivos artificiales a la Luna denominados Chang'e-6 y Chang'e-7. Esto para estudiar el entorno y los recursos del satélite y recoger muestras de la región polar.

Además de los proyectos a futuro que China pretende realizar, el vocero de la CNSA resaltó la importancia de los últimos logros que el país ha logrado en el espacio. Recordó el éxito de la misión espacial Tianwen-1, primera realizada a Marte.

“En la historia del desarrollo aeroespacial hemos dejado huella con esta misión 'tres en uno' que consiste en orbitar, aterrizar y usar rovers (vehículos de exploración) en una sola vez. Esto significa que China se ha convertido en un país de primer nivel en cuanto a la exploración interplanetaria”, añadió el vocero Xu Hongliang.

China también busca colaborar con otros países en materia de investigación espacial, de acuerdo con medios internacionales.

Al respecto, el vocero de la agencia espacial china destacó que en los últimos tiempos cooperó con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) estadounidense, así como con la Agencia Europea Espacial (ESA, por sus siglas en inglés), con el intercambio de datos sobre la órbita del rover.

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