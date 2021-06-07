NASA se toma en serio los recientes avistamientos de OVNIs

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio "NASA" por sus siglas en inglés, se suma en paralelo a los esfuerzos efectuados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para explicar los recientes avistamientos de OVNIs, objetos voladores no identificados que han sido captados hasta por personal de la Armada norteamericana.

El nuevo jefe de la NASA, Bill Nelson, prepara una estrategia para que se pueda estudiar más a fondo los objetos voladores no identificados, conocidos como "OVNIS" o "UFO" en inglés.

La agencia espacial se suma a los esfuerzos del Departamento de Defensa, que estableció una Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, (UAPTF por sus siglas en inglés), que fue aprobada el 4 de agosto del año 2020 por el subsecretario de Defensa, David Norquist.

Bill Nelson, ha señalado que no está claro para nadie, incluso ni para los expertos de la NASA, lo que son esos objetos que vuelan a alta velocidad y que han sido captados por distintas cámaras, incluidas las del personal del ejército estadunidense.

New NASA Leader Doesn’t Think UFO Sightings Are Optical Illusionshttps://t.co/s80LxB9eh9 — Archangel Metatron 𓁟 (@yustein) June 7, 2021

Vida extraterrestre en la Tierra

Respecto a la existencia de vida extraterrestre en la Tierra, el jefe de la NASA señaló que hasta el momento nose tiene evidencia de que así sea, sin embargo sentenció que "lo sabría".

Bill Nelson, jefe de la NASA:

"No sabemos si es extraterrestre. No sabemos si es un enemigo. No sabemos si es un fenómeno óptico". "No creemos que sea un fenómeno óptico debido a las características que describieron los pilotos de los reactores de la Marina y la conclusión es que queremos saber".

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Jackie McGuinness, secretaria de prensa de la NASA, señaló que su jefe Nelson, ordenó a los investigadores que avanzaran en la exploración de cualquier línea de cuestionamiento sobre fenómenos OVNIs.

Jackie McGuinness, secretaria de prensa de la NASA:

"Realmente no hay muchos datos y… los científicos deberían tener la libertad de seguir estas pistas, y no deberían ser estigmatizados".

Pentágono confirmó video de objeto volador no identificado

Durante el pasado mes de abril el Pentágono confirmó la veracidad del video de un objeto volador no identificado, que fue captado por un piloto de la Marina estadunidense.

La Armada de los Estados Unidos captó un video en el que se puede observar a un objeto volador no identificado OVNI, sobre costas estadunidenses. El video del OVNI en California fue captado el 15 de julio de 2019.