China planea misión para llegar al polo sur de la Luna

Wu Weiren, el diseñador jefe del programa de exploración lunar de China, reveló que el "Gigante Asiático", planea una misión para llegar al polo sur de la Luna. El punto de alunizaje de la cuarta fase del programa.

En una entrevista con la Televisión Central de China (CCTV), el diseñador jefe del programa de exploración lunar de China, Wu Weiren, habló sobre la razón, el desafío y el propósito detrás de la elección del lugar de alunizaje.

Wu explicó los detalles de la elección de ese lugar del satélite natural: "porqué decidimos establecer una estación de investigación en el polo sur de la Luna se debe principalmente a que el satélite tiene días y noches polares como los polos sur y norte de la Tierra".

Además, se eligió ese sitio del satélite debido a que en comparación con otras áreas, son preferibles los terrenos más altos en el polo sur, ya que se dispondría de suficiente luz solar.

China has set up its first deep #space exploration laboratory in order to better carry out the #exploration and research on space technologies, according to Wu Weiren, the chief designer of China's Lunar Exploration Program.https://t.co/3fOBshiwKh — Pandaily (@thePandaily) March 10, 2022

Un alunizaje requiere de extrema precisión

El diseñador jefe del programa de exploración lunar de China, señaló que "el proceso requiere una alta precisión de aterrizaje ya que no hay muchas planicies o desiertos en el polo sur. Nuestro análisis preliminar sugiere que, probablemente, solo una décima parte del área pueda usarse como punto de alunizaje. Por lo tanto, el procedimiento podría resultar bastante difícil".

Cabe señalar que China enviará 6 astronautas a la estación espacial Tiangong en dos lanzamientos para su construcción y distintas tareas en 2022.

Chief designer of China's moon project Wu Weiren: China plans to build an international science research base near lunar south pole by 2035 - according to an interview with China's Sci-Tech Daily. — Wu Gang (@WuGang_CX) March 10, 2022

Encontrar agua en la Luna: objetivo de misión de exploración lunar de China

En cuanto a los objetivos de las siguientes misiones de exploración lunar, Wu apuntó que encontrar agua en la Luna es uno de ellos: "un objetivo principal es encontrar agua en el polo sur de la Luna. Hay cráteres lunares profundos en el polo sur que se extienden unos diez kilómetros. Si hubiese agua, podría existir en forma de hielo debido a la ausencia de luz solar durante todo el año".

De acuerdo con una estimación preliminar, hay alrededor de 180 días polares en la Luna, lo que proporcionaría un tiempo considerable para desarrollar investigaciones científicas, señalan los expertos.