Una masa de basura espacial se estrellará en la Luna

Los restos de un cohete chocarán el viernes con el lado oculto de la Luna a 9.300 kilómetros por hora, lejos de la vista de los telescopios. Los expertos creen que la basura espacial ha flotado en el cosmos desde que China lanzó un cohete hace casi una década. Aunque las autoridades chinas han expresado sus dudas de que sea suyo.

Pero sin importar quién lanzó el cohete, los científicos estiman que el objeto abrirá un agujero de entre 10 y 20 metros de diámetro, que levantará polvo espacial y lo desplazará cientos de kilómetros por la árida superficie de la Luna.

Here's what’s up in March!



Mars, Saturn, and Venus are catching up mid-month, our closest open star cluster makes an appearance, and suns in other solar systems get time to shine.



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En un principio se culpó a SpaceX de lo que se convertirá en basura espacial de la Luna, después de que el rastreador de asteroides Bill Gray identificara el rumbo de colisión en enero. Un mes más tarde, corrigió su observación y señaló que el objeto “misterioso” no era la fase superior de un cohete Falcon de SpaceX del lanzamiento en 2015 de un observatorio climático de la NASA.

Gray señaló que probablemente se trataba de la tercera fase de un cohete chino que envió una cápsula de muestras a la Luna y luego de regreso en 2014. Pero las autoridades chinas afirman que esa fase regresó a la atmósfera terrestre y ardió.

La Luna ya tiene un sinfín de cráteres, que llegan a los 2.500 kilómetros de diámetro. La Luna, que tiene poca o ninguna atmósfera, está indefensa ante el aluvión constante meteoros y asteroides y en ocasiones naves espaciales, incluidas algunas estrelladas de forma deliberada con fines científicos. Sin clima, no hay erosión, de modo que los cráteres de impacto son permanentes.

China tiene una sonda lunar en el lado oculto de la Luna, pero estará demasiado lejos como para detectar el impacto del viernes, justo al norte del ecuador. La sonda Orbital de Reconocimiento Lunar de la NASA también estará fuera de alcance. Es improbable que la sonda orbital india Chandrayaan-2 pase por la zona en ese momento.

Los restos del cohete, que se convertirán en basura espacial, miden 12 m de largo y 3 m de diámetro

Seguir la pista de los restos de misiones especiales es difícil, explicó Jonathan McDowell, del Centro de Astrofísica de Harvard y el Smithsonian. La gravedad de la Luna puede alterar el rumbo de un objeto cuando pasa cerca, lo que aumenta la incertidumbre. Y no hay ninguna base de datos de fácil acceso, salvo por las que expertos como él y Gray han armado de forma improvisada.

Jonathan McDowell, del Centro de Astrofísica de Harvard y el Smithsonian: