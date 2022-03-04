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China enviará 6 astronautas a su estación espacial en 2022

China enviará 6 astronautas a la estación espacial Tiangong en dos lanzamientos para su construcción y distintas tareas en 2022.

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China enviará 6 astronautas a su estación espacial en 2022|Twitter:/UNOOSA

Escrito por: Arturo Engels

Zhou Jianping, diseñador en jefe del programa espacial tripulado de China, señaló que el "Gigante Asiático" enviará seis astronautas a la estación espacial Tiangong en un par de lanzamientos, con la finalidad de trabaja en su construcción y distintas tareas en este 2022.

Durante una entrevista desde Beijing, Zhou Jianping quien también es miembro del XIII Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), le informó a los medios sobre el progreso logrado en el año 2021 y les habló sobre qué esperar durante este 2022 en el programa espacial tripulado de China.

China continúa en la construcción de su estación espacial Tiangong

En el año 2021, China lanzó dos naves espaciales tripuladas, la Shenzhou-12 y la Shenzhou-13, a su estación espacial Tiangong. En septiembre, la tripulación del Shenzhou-12 completó su misión y regresó a Tierra sin mayores complicaciones después de pasar tres meses en el espacio.

Actualmente, la estación espacial Tiangong cuenta con tres ocupantes (astronautas) que fueron enviados por la nave espacial Shenzhou-13 en octubre del año pasado para llevar a cabo una misión de seis meses.

El diseñador en jefe del programa espacial tripulado de China, agregó que "la tripulación china de Shenzhou-13 ha estado en órbita durante 140 días... Han completado las tareas planificadas hasta el momento, así como varias tareas adicionales según las necesidades de la misión".

China a punto de lograr fase de verificación de tecnologías clave de su estación espacial

Los "Taikonautas" (astronautas de China), regresarán a la Tierra a mediados del próximo mes y su regreso también marcará la finalización de la fase de verificación de tecnologías clave de la estación espacial china.

Zhou también informó sobre las misiones planificadas que el "Gigante Asiático" tiene para la construcción de la estación espacial durante este año 2022, y dijo que a partir de mayo de este año, entrarán en la fase de construcción de la estación espacial.

Zhou Jianping, diseñador en jefe del programa espacial tripulado de China:

Dentro de este año, lanzaremos dos módulos experimentales para la estación espacial, dos naves espaciales tripuladas y dos naves espaciales de carga. Enviaremos seis astronautas a la estación espacial china.

Estación espacial de China contará con equipos experimentales espaciales del más alto nivel

Precisamenteserá la tripulación del Shenzhou-14 la que recibirá la llegada de los dos módulos experimentales cuando esta se encuentre en órbita. La tripulación de Shenzhou-15 será enviada a la estación espacial china antes de finales de este año 2022 y se unirá a la tripulación de Shenzhou-14 en el espacio.

China tiene como objetivo presentarle al mundo una estación espacial de tres módulos adjunta con dos naves espaciales tripuladas y una nave espacial de carga con una masa total de casi 100 toneladas.

El complejo espacial chino estará equipado con equipos experimentales espaciales de alto nivel, incluidos dispositivos en campos como la ciencia de la vida espacial, la biociencia espacial, la ciencia de los materiales, la ciencia de la combustión, la ciencia de los fluidos en microgravedad, y la física básica.