China enviará 6 astronautas a su estación espacial en 2022

Zhou Jianping, diseñador en jefe del programa espacial tripulado de China, señaló que el "Gigante Asiático" enviará seis astronautas a la estación espacial Tiangong en un par de lanzamientos, con la finalidad de trabaja en su construcción y distintas tareas en este 2022.

Durante una entrevista desde Beijing, Zhou Jianping quien también es miembro del XIII Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), le informó a los medios sobre el progreso logrado en el año 2021 y les habló sobre qué esperar durante este 2022 en el programa espacial tripulado de China.

The award is not only for Shenzhou-12 but for all the people working in China's space programs. Shenzhou-12 crew members, as representatives, received the award.



Liu Boming also revealed in the interview he's currently finishing his PhD thesis. He will soon be Dr. Liu.

Congrats! https://t.co/Rdmsruf9W8 pic.twitter.com/upC6PSG1HF — CNSA Astronauts | Taikonauts (@CNAstronauts) March 3, 2022

China continúa en la construcción de su estación espacial Tiangong

En el año 2021, China lanzó dos naves espaciales tripuladas, la Shenzhou-12 y la Shenzhou-13, a su estación espacial Tiangong. En septiembre, la tripulación del Shenzhou-12 completó su misión y regresó a Tierra sin mayores complicaciones después de pasar tres meses en el espacio.

Actualmente, la estación espacial Tiangong cuenta con tres ocupantes (astronautas) que fueron enviados por la nave espacial Shenzhou-13 en octubre del año pasado para llevar a cabo una misión de seis meses.

El diseñador en jefe del programa espacial tripulado de China, agregó que "la tripulación china de Shenzhou-13 ha estado en órbita durante 140 días... Han completado las tareas planificadas hasta el momento, así como varias tareas adicionales según las necesidades de la misión".

More space lectures? #Shenzhou13 got you covered. Wang Yaping is currently preparing for another space lecture, according to @CCTV news. It should happen soon since the crew will be back on earth in April pic.twitter.com/tRMnlTIjyO — CNSA Astronauts | Taikonauts (@CNAstronauts) March 2, 2022

China a punto de lograr fase de verificación de tecnologías clave de su estación espacial

Los "Taikonautas" (astronautas de China), regresarán a la Tierra a mediados del próximo mes y su regreso también marcará la finalización de la fase de verificación de tecnologías clave de la estación espacial china.

Zhou también informó sobre las misiones planificadas que el "Gigante Asiático" tiene para la construcción de la estación espacial durante este año 2022, y dijo que a partir de mayo de este año, entrarán en la fase de construcción de la estación espacial.



Zhou Jianping, diseñador en jefe del programa espacial tripulado de China:

Dentro de este año, lanzaremos dos módulos experimentales para la estación espacial, dos naves espaciales tripuladas y dos naves espaciales de carga. Enviaremos seis astronautas a la estación espacial china.

Zhou Jianping, Chief Designer of China's Human Spaceflight Program: the second phase of building the China Space Station will start this May, after the return of Shenzhou-13 in April pic.twitter.com/BXOyc3xy4R — Tiangong | China Space Station (@TiangongStation) March 4, 2022

Estación espacial de China contará con equipos experimentales espaciales del más alto nivel

Precisamenteserá la tripulación del Shenzhou-14 la que recibirá la llegada de los dos módulos experimentales cuando esta se encuentre en órbita. La tripulación de Shenzhou-15 será enviada a la estación espacial china antes de finales de este año 2022 y se unirá a la tripulación de Shenzhou-14 en el espacio.

China tiene como objetivo presentarle al mundo una estación espacial de tres módulos adjunta con dos naves espaciales tripuladas y una nave espacial de carga con una masa total de casi 100 toneladas.

El complejo espacial chino estará equipado con equipos experimentales espaciales de alto nivel, incluidos dispositivos en campos como la ciencia de la vida espacial, la biociencia espacial, la ciencia de los materiales, la ciencia de la combustión, la ciencia de los fluidos en microgravedad, y la física básica.