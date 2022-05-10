China lanza con éxito su nave espacial de carga Tianzhou-4

China ha lanzado este martes (10 de mayo de 2022) su nave espacial de carga Tianzhou-4 con el objetivo de hacer llegar suministros a su estación espacial, cuya construcción concluirá este año 2022.

Un cohete portador Gran Marcha-7 Y5, ha sido el encargado de transportar a la nave espacial de carga Tianzhou-4. El cohete despegó en punto de las 01:56 (hora local) del lugar de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia insular meridional de Hainan, según el más reciente reporte de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

Luego de unos 10 minutos de vuelo, la nave espacial Tianzhou-4 se separó del cohete y entró en órbita. A las 02:23 (hora local), los paneles solares de la nave de carga se desplegaron y comenzaron a funcionar conforme a lo programado. En esos momentos fue cuando la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China declaró el lanzamiento como un éxito total.

Al igual que en anteriores vuelos de carga, la nave espacial Tianzhou-4 transporta tres categorías de suministros: seis meses de suministros vitales para los astronautas, repuestos para mantenimiento de la estación espacial, además de equipos de investigación espacial.

El despegue del #LongMarch7 con el módulo de carga #Tianzhou4 desde la cima de la torre de lanzamiento…..



Muy “a la ULA”…,no?



Pero espectacular, y que bueno que podemos verlo.pic.twitter.com/NfPXyPc8iG — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) May 9, 2022

Misión 22 del programa de vuelos espaciales tripulados de China

Cabe recordar que el pasado 20 de abril (2022), la nave de carga Tianzhou-3 se separó del puerto de acoplamiento trasero de Tianhe y se acopló con el puerto de acoplamiento delantero.

El lanzamiento de este martes (10 de mayo de 2022) se trata de la misión número 22 del programa de vuelos espaciales tripulados y la misión número 420 de la serie de cohetes Gran Marcha del programa espacial de China.

Tianzhou 4 se acopla con éxito a la estación espacial china

La nave espacial de carga Tianzhou-4, se acopló con éxito a la combinación del módulo central de la estación espacial de China y a la nave espacial de carga Tianzhou-3, según ha informado la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

China sigue adelante con la construcción de su estación espacial, en este caso con el lanzamiento y acoplamiento automático de la nave espacial de carga Tianzhou-4 al módulo central Tianhe.