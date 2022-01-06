China detecta campo magnético listo para formar estrellas

FAST, el radiotelescopio de quinientos metros de apertura desarrollado por China, detectó una fuerza precisa de campo magnético en la nube molecular "L1544", una región del medio interestelar que parece lista para formar estrellas.

Científicos del también conocido como "China Sky Eye", aplicaron la técnica de HI autoabsorción estrecha (HINSA, por sus siglas en inglés) y lograron una clara detección del efecto Zeeman, la división de una línea espectral en diferentes componentes de frecuencia en presencia de un campo magnético, la única sonda directa de la intensidad del campo magnético interestelar

Conforme al resultado se sugiere que esas nubes alcanzan un estado supercrítico, es decir, están preparadas para el colapso de estrellas, antes de lo que sugieren los modelos estándar.

Los científicos también revelaron una estructura de campo magnético coherente en todo el medio frío neutro (CNM, por sus siglas en inglés), la envoltura molecular y el núcleo denso, con una orientación y magnitud similares.

La coherencia del campo magnético significa que la disipación del campo, que es necesaria para formar estrellas, parece haber ocurrido ya durante la transición del CNM atómico difuso al gas molecular trazado por "HI autoabsorción estrecha".

Chang Jin, director de los Observatorios Astronómicos Nacionales de China:

El flujo magnético fue una cuestión difícil para comprender la formación de estrellas. Entonces, ¿cómo se disipó el campo magnético? En el pasado, se utilizaron teorías complicadas para explicarlo. Pero ahora hemos descubierto que el flujo magnético se redujo naturalmente. También es la primera vez que el campo magnético de una nube molecular se midió utilizando un método de radiación atómica, y este método posiblemente se convertirá en un enfoque sistemático para medir los campos magnéticos interestelares en el futuro

En conferencia de prensa, el director de los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia de Ciencias de China, anunció sus últimos descubrimientos con FAST, el telescopio esférico del gigante asiático.

Using the Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (#FAST), also dubbed as the "China Sky Eye," scientists have identified 509 new pulsars, which is four times of the total amount of pulsars identified by other telescopes around the world. pic.twitter.com/IUc2kZW4K0 — China Science (@ChinaScience) December 22, 2021

Revelan por primera vez las características del espectro energético de las ráfagas rápidas de radio

El FAST ayudó a los científicos a identificar más de 500 nuevos púlsares desde el mes de octubre de 2017 hasta diciembre de 2021. Los púlsares, o estrellas de neutrones que giran rápidamente, se originan en los núcleos implosionados de estrellas masivas moribundas a través de explosiones de supernovas. Con su alta densidad y rápida rotación, son un laboratorio ideal para estudiar las leyes de la física en ambientes extremos.

Gracias al FAST, los científicos también detectaron un total de 1, 652 ráfagas independientes de una sola fuente de FRB repetida, cuyo nombre en código es "FRB121102". El mayor conjunto de eventos de FRB nunca antes detectados en la historia.

Li Di, científico jefe del telescopio e investigador de NAOC:

El significado de nuestras observaciones en este aspecto es que recolectamos una gran cantidad de muestras. El número de nuevos púlsares identificados por FAST superó la cantidad total de púlsares encontrados por otros telescopios en todo el mundo desde 2007. Y con la gran cantidad de muestras de FRB, podemos implementar algunas investigaciones detalladas, como las estructuras de energía y los mecanismos de las FRB.

New Study Sheds Light on the Mysterious Dimming of Betelgeuse

A new study led by Prof. Gang ZHAO from National Astronomical Observatories of Chinese Academy of Sciences (NAOC) sheds light on the nature of the mysterious dimming of Betelgeuse.#Orion #astronomy #Betelgeuse pic.twitter.com/zHd42vfSvI — Space Search (@CosmosSearch) December 21, 2021

Su equipo también descartó la posibilidad de que las FRB (ráfaga rápida de radio) se originasen a partir de un solo objeto compacto.

Li Di, científico jefe del telescopio e investigador de NAOC:

En realidad, no solo descartamos la posibilidad de que las FRB se puedan originar a partir de una sola estrella magnética o un solo objeto compacto, sino que también detectamos por primera vez que las ráfagas rápidas de radio presentan una determinada estructura de energía, y eso nos proporcionó una piedra angular para construir aún más un mecanismo físico básico para estudiar el fenómeno.

Ubicado en una depresión kárstica naturalmente profunda y redonda en la provincia de Guizhou en el suroeste de China, el radiotelescopio de quinientos metros de apertura "FAST", comenzó a operar formalmente en enero de 2020 y se abrió oficialmente al mundo el 31 de marzo de 2021.

Expertos estiman que se trata del radiotelescopio más sensible del mundo.