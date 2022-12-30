Covid-19: Viajeros de China deberán mostrar prueba negativa en España

Ante el aumento de contagios de Covid-19 en China, los viajeros procedentes de ese país deberán mostrar una prueba negativa cuando arriben a España, anunció el Ministerio de Sanidad.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, confirmó que el gobierno español impulsará “las medidas necesarias” para anticiparse a posibles escenarios relacionados con el virus SARS-CoV-2.

Por lo anterior, en España se implementarán controles en aeropuertos exigiendo a los pasajeros que llegan de China, una prueba negativa de Covid-19 o bien, que cuenten con el esquema completo de vacunación.

“Lo que hay es máxima ocupación y vigilancia activa”, declaró Darias en conferencia de prensa, en la que mencionó la estrategia a nivel europeo para evitar un aumento de casos.

🔴 @CarolinaDarias 🔊 Es necesario seguir manteniendo el elevado nivel de inmunidad logrado con la #VacunaCOVID19



🔊 El 55% de los mayores de 60 años ya tiene #2ndaDosisDeRecuerdo con vacunas adaptadas a variantes. Hay margen para seguir incrementando la cobertura vacunal. pic.twitter.com/NfcZMmOQkL — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 30, 2022

En Europa “se impulsará la necesidad de revisar la recomendación para solicitar el Certificado COVID Digital o equivalente a los viajeros procedentes de China, como la mejor garantía de seguridad para todos”, añadió la funcionaria.

España se sumó a la misma medida anunciada por Estados Unidos

El pasado 28 de diciembre, Estados Unidos (EU) anunció que serán obligatorias las pruebas Covid-19 a los viajeros procedentes de China, país donde aumentaron los contagios.

Los funcionarios chinos declararon que a partir del 5 de enero, todos los pasajeros aéreos mayores de dos años deberán dar negativo en una prueba realizada no más de dos días antes de la salida de China, Hong Kong o Macao.

Aquellos que den positivo a Covid-19 más de 10 días antes de un vuelo pueden presentar documentación de recuperación en lugar del resultado negativo, añadieron.

Estados Unidos dijo que el cronograma del 5 de enero fue seleccionado para brindar a las aerolíneas tiempo suficiente para ajustar las operaciones para implementar las nuevas reglas.

Starting Jan 5, 2023: Travelers flying to U.S. from China, or who have been in China in the past 10 days & are flying from certain airports, must show a negative #COVID19 test taken within 2 days before #travel to the US or documentation of recovery. https://t.co/VSJz2W6kPT pic.twitter.com/J9DujizieA — CDC (@CDCgov) December 28, 2022

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EU (CDC por sus siglas en inglés), el requisito para los pasajeros aéreos tiene el objetivo de frenar la propagación de Covid-19 en el país norteamericano.

Los CDC acusaron que en China existe una “falta de datos de secuencias genómicas virales y epidemiológicas adecuadas y transparentes”, los cuales son vitales para monitorear el aumento de contagios de manera efectiva.

