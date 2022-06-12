China realizará pruebas masivas tras advertencia de brote por Covid-19

Autoridades de China informaron que realizarán tres rondas de pruebas masivas por Covid-19 en Chaoyang, el distrito más poblado de Pekín, esto tras la advertencia de un posible brote de Covid-19 registrado en un bar nocturno de la zona hace unos días.

Hasta ahora se han confirmado alrededor de 166 casos de Covid-19 relacionados con el brote en ese lugar, entre ellos se encuentran 145 personas que son clientes de aquel bar.

La ronda de pruebas masivas de Covid-19 se realizarán entre lunes – miércoles.

Mass COVID testing announced for Beijing's Chaoyang district amid 'ferocious' outbreak https://t.co/7dKzIFgjfG pic.twitter.com/bpvAy4xt5m — Reuters (@Reuters) June 12, 2022

Clausuran lugares tras casos registrados de Covid-19

Autoridades informaron que dos edificios que albergan a cientos de residentes en un complejo de Chaoyang fueron clausurados de manera estricta tras un único caso de Covid-19 positivo, se instalaron grandes barricadas metálicas alrededor del complejo y el personal, utilizando trajes de protección, desinfectó todo el edificio.

Entre las restricciones, autoridades de la ciudad de Pekín, enviaron mensajes de textos a los residentes de las zonas en donde se les pedía formar organizaciones vecinales en caso de haber visitado algún bar recientemente.

Hace una semana, la capital de China, Pekín, informó la relajación de restricciones por Covid-19 al permitir comer al interior de los restaurantes, siempre y cuando los ciudadanos presentaran una prueba negativa de Covid-19.

Los trabajadores colocaron barricadas de metal fuera de un complejo residencial que está cerrado tras el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en el distrito de Chaoyang de Beijing.|MARTIN POLLARD/REUTERS

China continúa con su política de “Cero-Covid”

Por otro lado, el número de casos y muertes por Covid-19 en el país asiático continúa siendo extremadamente bajo en comparación a otros países del munod, sin embargo, China continuará con su política de “Cero Covid” para tratar de terminar los brotes de forma temprana.

Shanghái continuará realizando pruebas masivas

Autoridades de Shanghái ordenaron la realización de pruebas PCR a los residentes de 15 de los 16 distritos de la ciudad de China , mientras que cinco distritos prohibieron a sus residentes salir de casa durante el periodo de pruebas.

En la ciudad de Shanghái, las autoridades anunciaron tres nuevos casos locales confirmados junto a uno asintomático detectados fuera de las zonas de cuarentena; la ciudad ya había levantado el confinamiento desde el 1 de junio.

Beijing's bar-related COVID-19 infections rise to 115, including 107 visitors to the bar in Chaoyang District, two bar staff and six close contacts https://t.co/8OQiKvVRaO pic.twitter.com/Tp6OjKEjhO — China Xinhua News (@XHNews) June 11, 2022

Con información de Reuters.

