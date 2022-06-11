Pekín advierte brote explosivo por Covid-19; pruebas masivas en Shanghái

En Pekín, la capital de China, podría experimentar un brote “explosivo” por Covid-19 relacionado con un bar; mientras que en Shanghái realizan pruebas masivas para contener un nuevo salto en los casos vinculados con una peluquería.

El endurecimientos de las medidas contra el Covid-19 en la ciudad de Pekín, comenzó cuando las autoridades de la ciudad informaron sobre 115 casos registrados en un bar de la ciudad; además de 1 mil 158 contactos cercanos relacionados con el lugar, lo que mantiene a Pekín ansioso.

Aunque la tasa de infección de china es baja en comparación con los estándares mundiales, el país aún mantiene su política de “Cero Covid”, con el argumento de proteger a los ancianos y al sistema médico.

Beijing's bar-related COVID-19 infections rise to 115, including 107 visitors to the bar in Chaoyang District, two bar staff and six close contacts https://t.co/8OQiKvVRaO pic.twitter.com/Tp6OjKEjhO — China Xinhua News (@XHNews) June 11, 2022

Pekín suspende actividades deportivas para adolescentes

Hasta ahora, la capital de China, Pekín, ha registrado 46 nuevos casos locales durante este sábado, los infectados ya se encuentran aislados y/o en observación.

Pekín no había anunciado nuevas restricciones durante una sesión informativa; sin embargo, horas más tarde la administración deportiva de Pekín anunció que todas las actividades deportivas para los adolescentes serían canceladas a partir del día de mañana, domingo.

Shanghái anuncia que continuará con pruebas masivas

Autoridades de Shanghái ordenaron la realización de pruebas PCR a los residentes de 15 de los 16 distritos de la ciudad de China, mientras que cinco distritos prohibieron a sus residentes salir de casa durante el periodo de pruebas.

En la ciudad de Shanghái, las autoridades anunciaron tres nuevos casos locales confirmados junto a uno asintomático detectados fuera de las zonas de cuarentena; la ciudad ya había levantado el confinamiento desde el 1 de junio.

Beijing's bar-related COVID-19 infections rise to 115, including 107 visitors to the bar in Chaoyang District, two bar staff and six close contacts https://t.co/8OQiKvVRaO pic.twitter.com/Tp6OjKEjhO — China Xinhua News (@XHNews) June 11, 2022

Con información de Reuters.