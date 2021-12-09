China amenaza con represalias por boicot a los Juegos Olímpicos

El gobierno de China amenazó con tomar represalias contra Estados Unidos y los países que se sumaron al boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijin en 2022.

El portavoz de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que los países que se sumen al boicot diplomático “tendrán que pagar por sus acciones” y aseveró que la política no tiene nada que ver con el deporte, por lo que exhortó a los países a “demostrar su espíritu olímpico”.

“El deporte no tiene nada que ver con la política. Los Juegos Olímpicos de Invierno no son un lugar para el postureo político. Quienes se unieron a este error van a tener que pagar un precio por ello”, aseguró durante una rueda de prensa.

Wang Wenbin también dijo que ninguno de los países que se sumaron al boicot diplomático estaban invitados a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022: "Me gustaría dejar claro que China no invitó a ninguno de los países aludidos", aclaró Wenbin.

Sports have nothing to do with politics.https://t.co/FEJYPpKaRs — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) December 9, 2021

Por su parte, el Comité Olímpico Ruso (COR) calificó de una acción exclusivamente política el boicot diplomático que encabeza Estados Unidos contra los Juegos Olímpicos en China.

"Dichas declaraciones tienen un carácter exclusivamente político. Yo personalmente no puedo apoyarlas...Desde el punto de vista deportivo, esa campaña no tiene ningún sentido", expresó el COR.

¿Qué países se sumaron al boicot contra los Juegos Olímpicos?

El pasado lunes, Estados Unidos (EU) dijo que no enviará funcionarios del gobierno a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijin 2022, como parte de un boicot diplomático para protestar contra las violaciones de derechos humanos de China.

Posteriormente, Australia se sumó al boicot diplomático. El primer ministro Scott Morrison, dijo que la decisión se tomó debido a las luchas de Australia por reabrir los canales diplomáticos con China para discutir presuntos abusos de derechos humanos en Xinjiang y las medidas de Beijing para frenar y bloquear las importaciones de productos australianos.

The United States said it will not send government officials to the 2022 Winter Olympics due to China's human rights ‘atrocities,’ after Beijing pledged unspecified ‘countermeasures’ against any diplomatic boycott https://t.co/gLuN7EuMAb pic.twitter.com/M1RuTvWKH3 — Reuters (@Reuters) December 6, 2021

El miércoles, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció que se sumaría al boicot para no enviar a ninguna autoridad británica a los Juegos Olímpicos de invierno, por las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de China contra la minoría uigur en la provincia noroccidental de Xinjiang, que algunos califican de genocidio.

Canadá se unió al boicot y Justin Trudeau anunció que su decisión no impedirá que los deportistas de dicho país participen en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijin.

