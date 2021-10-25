China implementa nuevas restricciones por rebrote de Covid-19

Este 25 de octubre, autoridades en China impusieron nuevas restricciones tras registrarse un rebrote de Covid-19 en varias localidades del país, incluida la ciudad de Beijing.

Bajo la premisa “Tolerancia Cero”, el gobierno de China impuso confinamiento y otras restricciones a miles de habitantes, esto luego de hallar nuevos casos de Covid-19 principalmente en el norte del país.

Entre las medidas impuestas para contrarrestar los contagios por Covid-19 está el confinamiento de cerca de 35 mil ciudadanos chinos.

Asimismo, en Beijing, autoridades decidieron suspender un maratón que contaría con la participación de 30 mil personas el próximo 31 de octubre.

A estas restricciones, se le sumará la realización masiva de pruebas para detectar casos de Covid-19, mismas que se llevarán a cabo en las provincias del norte de China.

Restricciones en China, encaminadas a realizar Juegos Olímpicos de Invierno

Este lunes también se impusieron nuevas restricciones para todos los turistas que asistan el próximo 4 de febrero de 2022 a los Juegos Olímpicos de Invierno.

Autoridades informaron que pretenden controlar los contagios de Covid-19 actuales, a fin de que se puedan celebrar con normalidad los Juegos Olímpicos de Invierno.

Entre las medidas estará el uso obligatorio de cubrebocas y las limitaciones de movimiento, por ejemplo, visitantes deberán mostrar resultados de Covid-19 negativos para pasear en lugares públicos de Beijin.

Lo anterior debido a que manifestaron su preocupación sobre que los turistas funjan como un vehículo para un rebrote de Covid-19 en el país.

Pruebas para los Juegos Olímpicos de Invierno en China|Reuters

China vacunará contra Covid-19 a niños desde 3 años de edad

Para seguir con las medidas sanitarias que protejan a la población, el país asiático también estará llevando a cabo una campaña de vacunación contra Covid-19 para niños de tres años en adelante.

Desde el mes de junio, China aprobó la vacunación en menores de entre tres y 17 años, quienes recibirán dosis Sinovac y Sinopharm.

Actualmente, se calcula que China ha vacunado al 76 por ciento de su población, es decir, ha aplicado 1.070 millones de dosis en una población que asciende a los 1.400 millones. Sin embargo, autoridades consideran que el rebrote podría deberse a la transmisión de una variante de Covid-19 más contagiosa.