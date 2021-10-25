Facebook baja video de Bolsonaro por vincular vacuna Covid-19 con sida

Las redes sociales de Facebook e Instagram eliminaron un video de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en el que el ultraderechista vinculaba la vacuna de Covid-19 con el desarrollo del sida.

En el video, Bolsonaro, quien es uno de los pocos presidentes en todo el mundo que no se ha vacunado contra Covid-19, citó un supuesto artículo de la revista Exame en el que se indica que algunas personas han sido diagnosticadas con sida poco después de recibir la dosis contra el virus de SARS-CoV-2.

"Sólo voy a dar la noticia. No la voy a comentar porque ya lo dije en el pasado y fue muy criticado. Informes oficiales del Gobierno de Reino Unido sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando sida 15 días después de la segunda dosis. Lean esa noticia. No voy a leerla aquí porque podría tener problemas con mi transmisión al vivo", aseguró el presidente de Brasil en el video.

Fue hasta la noche del domingo que las redes sociales bajaron el video ya que las políticas de Facebook "no permiten alegaciones de que las vacunas contra Covid-19 matan o pueden causar daños graves a las personas".

Video sde Bolsonaro ya habían sido bajado de la red

En julio, Alphabet retiró del YouTube de Bolsonaro los videos en los que el presidente recomendaba el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina contra Covid-19, a pesar de que está demostrado científicamente que estos medicamentos no son eficaces para tratar la enfermedad.

Poco después de la exclusión del video, Bolsonaro, en respuesta a un comentario de un partidario en Facebook, alegó que tan sólo leyó una noticia publicada por una revista.

La supuesta noticia de la revista Exame, sin embargo, fue publicada en octubre de 2020, cuando las vacunas contra Covid-19 aún estaban en desarrollo y no habían comenzado a ser aplicadas.

Desde entonces, Bolsonaro ha evitado nombrar ambos fármacos en sus transmisiones en vivo, diciendo que los videos podrían ser eliminados y abogando por el "tratamiento temprano" en general.

La víspera de la transmisión al vivo de Bolsonaro una comisión del Senado divulgó un duro informe sobre la pandemia en Brasil, en el que acusó de "crímenes contra la humanidad" al jefe de Estado por haber agravado la crisis con su posición negacionista.

