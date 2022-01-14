China crea “sol artificial” 5 veces más caliente que el real

China logró crear su propio “sol artificial” gracias a un reactor de fusión nuclear, que alcanzó temperaturas cinco veces más calientes que el Sol real y logró sostenerse durante 17 minutos.

El reactor nuclear llamado EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), también es conocido como “sol artificial”, alcanzó una temperatura de 70 millones de grados Celsius, durante los 17 minutos que duró el experimento, el tiempo más largo de la historia en este experimento.

La Academia China de Ciencias (ASIPP), encargada del proyecto del “sol artificial”, detalló que se logró una temperatura de plasma de 120 millones de grados Celsius durante 101 segundos en un experimento en 2021.

China's "artificial Sun' just burned

five times hotter than the actual Sun



What a way to kick off 2022!. The Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) is a nuclear fusion facility designed to produce "unlimited clean energy.

https://t.co/NTnyQ3GhhG#Indoasianacademy pic.twitter.com/SIR3kiUGBq — Indo Asian Academy (@IndoAsianBng) January 7, 2022

Y en esta ocasión la operación de plasma en estado estacionario se mantuvo 1056 segundos a una temperatura cercana a los 70 millones de grados Celsius, lo que representa la base científica y experimental para el funcionamiento de un reactor de fusión.

¿Cuáles son las ventajas del “sol artificial”?

De acuerdo con los creadores del experimento, los reactores de fusión nuclear, fusionan núcleos atómicos para generar cantidades masivas de energía que se puede convertir en electricidad de manera ilimitada y sin dañar al medio ambiente.

El objetivo es crear fusión nuclear para igualar la energía del Sol real, utilizando el deuterio que hay en el mar para proporcionar energía limpia, lo que significa que las materias primas para el “sol artificial” son ilimitadas en la Tierra, a diferencia de otros combustibles que además son dañinos para el medio ambiente, como el carbón, el petróleo y el gas natural, que están en peligro de agotarse

Además, indicaron que la fusión nuclear puede generar energía limpia, aunque aún queda un camino largo por recorrer que puede llevar décadas antes de hacer realidad el uso de un “sol artificial”.

El costo del proyecto de los científicos de China alcanzó la cantidad de 941 millones de dólares, hasta ahora, sin embargo, el experimento todavía seguirá en marcha.