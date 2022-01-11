La sonda china Chang’e-5 encuentra evidencia de agua en la Luna

La sonda china Chang’e-5 encontró señales de agua en la superficie de la Luna, según informaron científicos de China al frente del módulo de aterrizaje lunar.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Science Advances, un dispositivo a bordo de la sonda china Chang’e-5, midió la reflectancia espectral del regolito y el de una roca, con lo que se detectó agua por primera vez en la Luna.

Los investigadores de la Academia de Ciencias de China aseguraron que el contenido de agua se puede estimar, ya que la molécula de agua o hidroxilo se absorbe a una frecuencia de aproximadamente tres micrómetros.

[2022 BREAKING] First evidence of onsite water on the Moon detected by the Chang’E-5 lander. Research paper published on Science Advances: https://t.co/Y8x1MbUPVD pic.twitter.com/gPWcIYUigi — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) January 8, 2022

El suelo lunar en donde se efectuó el "alunizaje" de la sonda china Chang'e-5, contiene menos de 120 partes por millón de agua o 120 gramos de agua por tonelada, mientras que una roca vesicular ligera contiene 180 partes por millón, demostrando un mayor grado de sequedad que la tierra.

El descubrimiento de la sonda china Chang’e-5 proporciona un contexto geológico de la Luna para el análisis de las muestras traídas a la tierra.

With Chang’e 5, China has launched an effort to join the U.S. & the former Soviet Union in obtaining lunar samples. We hope China shares its data with the global scientific community to enhance our understanding of the Moon like our Apollo missions did & the Artemis program will. pic.twitter.com/mPjG4FE0qQ — NASA (@NASA) November 23, 2020

Las muestras de la sonda Chang’e-5 sobre la Luna

La sonda china Chang’e-5 aterrizó en la cuenca del Oceanus Procellarum en la Luna el pasado 1 de diciembre de 2020 y envió a la Tierra muestras de mil 1,731 kg el 17 de diciembre.

La sonda china Chang’e-5 es la primera misión que envía muestras lunares desde la misión Luna 24 de la Unión Soviética en 1976.

El módulo de aterrizaje está equipado con una cámara panorámica (PCAM), un espectrómetro mineralógico lunar (LMS) y un radar de penetración lunar para explorar la topografía de la superficie, las composiciones minerales y la estructura del subsuelo del área de aterrizaje.

La sonda china Chang’e-5 tenía como objetivo obtener imágenes de contexto de la superficie alrededor del lugar de aterrizaje, sin embargo, logró medir las composiciones minerales y contenido de agua en la Luna.

