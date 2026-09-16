Cuidado con el chocolate: por qué puede poner en riesgo a saludde perros y gatos

El chocolate puede representar un riesgo para perros y gatos, incluso cuando se trata de una pequeña porción. La UNAM advierte que este alimento contiene una sustancia tóxica para los gatos y los perros. Aquí te decimos cuáles son sus efectos y qué ayuda a prevenir intoxicaciones y actuar ante un posible consumo.

¿Qué hace tóxico al chocolate para los perros y gatos?

La teobromina es el componente del chocolate que puede causar intoxicación en perros y gatos. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, esta sustancia es muy tóxica para ambos animales.

Por ello, el chocolate no debe considerarse un premio seguro para las mascotas. Su consumo puede poner en riesgo su salud y, en casos graves, provicar la muerte.

¿Qué hacer si tu mascota come chocolate?

Si tu perro o gato consume chocolate, busca atención veterinaria. La advertencia de la UNAM sobre la toxicidad de este alimento hace necesario tomar en serio cualquier posible intoxicación.

No esperes a que tu mascota presente síntomas para solicitar orientación profesional. La medida principal es evitar que perros y gatos tengan acceso al chocolate. Mantén este alimento fuera de su alcance y no lo compartas con ellos, pues la teobromina puede ser tóxica para ambas especies.

Alimentos tóxicos para perros y gatos

No todo lo que comemos los humanos es seguro para nuestras mascotas. De acuerdo con la UNAM, estos son algunos alimentos que pueden poner en riesgo la salud de perros y gatos.

Para perros

Uvas y pasas

Aguacate

Ajo y cebolla

Chocolate

Café y té

Leche

Nueces y almendras

Palomitas

Huesos

Para gatos

Chocolate

Ajo y cebolla

Uvas y pasos

Leche y productos lácteos

Dulces y azúcares

Naranja

Cereales y pan

Además, el huevo crudo, las papas verdes y los tomates o jitomates aún no maduros pueden ser perjudiciales para los animales de compañía.

El chocolate, las uvas, el ajo, la cebolla y otros alimentos que forman parte de la lista pueden presentar un riesgo para perros y gatos. Los efectos pueden depender del alimento, la cantidad ingerida y las caracteristicas de cada animal.