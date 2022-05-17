¿Qué es la teoría del gran reemplazo y cuál es su origen?

Payton Gendron, el supremacista blanco sospechoso de haber asesinado a diez personas y dejado tres heridos en un tiroteo en un supermercado de Buffalo, tenía entre sus pertenencias un manifiesto sobre la teoría del gran reemplazo, pero qué es y cómo surgió.

El escritor francés Renaud Camus planteó en 2010 que las élites políticas y económicas de Europa son autoras de una confabulación para reemplazar la actual población blanca del viejo continente por migrantes de Oriente Medio y el norte de África, puesto que serían más dóciles y podrían dominarlos mejor.

En el pasado, la teoría del gran reemplazo de los blancos y la idea de un "genocidio blanco" fueron un pilar de la ideología de la Alemania nazi, que señalaba a los judíos como la amenaza más peligrosa para la civilización blanca.

Lo que una vez fue una teoría de la conspiración supremacista blanca, hoy ya se convirtió en un canto de odio con miles de seguidores y además ha motivado algunos de los asesinatos en masa más atroces en Estados Unidos.

¿Cuál es la relación de la teoría del reemplazo con los tiroteos?

El tiroteo de Buffalo, que las autoridades califican como un acto de "extremismo violento por motivos raciales", fue otro acto de violencia racista en Estados Unidos y en el extranjero registrado en lo que va del siglo XXI.

El hombre armado que mató a más de 20 personas en El Paso, Texas, en 2019 denunció una "invasión hispana" de Estados Unidos en un manifiesto que explicaba sus acciones, según las autoridades. El antisemitismo estuvo detrás del tiroteo en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh un año antes, cuando un pistolero que gritaba "Todos los judíos deben morir" abrió fuego contra los fieles.

El tiroteo de Buffalo también estableció un paralelismo con un ataque a dos mezquitas que tuvo lugar en Nueva Zelanda en 2019. Al igual que en el caso del ataque de Buffalo, el pistolero transmitió en directo el tiroteo y distribuyó un manifiesto en línea que propugnaba opiniones de extrema derecha.

En una manifestación de 2017 de "Unite the Right" en Charlottesville (Virginia), algunos marcharon en el campus de la Universidad de Virginia portando antorchas y coreando "¡Los judíos no nos reemplazarán!", una referencia a la teoría del gran reemplazo.

Mensaje de teoría del reemplazo en medios conservadores

Las versiones de la teoría del gran reemplazo, antes confinadas en gran medida a los sitios web de mensajes y foros de internet en los rincones más remotos del mundo en línea, han llegado a las audiencias principales a través de ciertos canales de medios de comunicación conservadores y exponentes políticos.

El año pasado, los críticos denunciaron al presentador de televisión Tucker Carlson, de Fox News, por un segmento en el que afirmaba que el Partido Demócrata estaba "intentando reemplazar al electorado actual" de Estados Unidos con "gente nueva, votantes más obedientes del Tercer Mundo". Carlson ha rechazado las acusaciones de racismo.

El republicano Matt Gaetz, congresista de Florida, expresó su apoyo a Carlson, diciendo en un tuit que el presentador de televisión estaba en lo "CORRECTO sobre la teoría del reemplazo al explicar lo que le está sucediendo a Estados Unidos".