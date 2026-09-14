Terminó fuera de control: Camión de transporte público se estrella contra un árbol y deja 10 personas lesionadas en Iztapalapa, CDMX

En las primeras horas de este 14 de septiembre 2026 se reportó el fuerte choque de un camión de transporte público en la zona de Tláhuac y Morelos, en Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX); la unidad pertenecía a la Ruta 44.

Algunas de las personas afectadas se encuentran sentadas en la banqueta en espera de los pases médicos para poder recibir la atención médica necesaria.

Falla mecánica causa choque de camión en Iztapalapa: Reportan 10 pasajeros heridos

Los primeros reportes indican que el camión de transporte público habría perdido el control luego de, aparentemente, presentar una falla mecánica. Algunos testigos en la zona aseguran que la unidad se quedó sin frenos.

La unidad terminó fuera de control hasta impactarse contra un árbol; la parte de enfrente del camión quedó totalmente destruida y con el vidrio completamente roto.

El accidente en Iztapalapa dejó alrededor de 10 personas heridas, quienes fueron atendidas en el lugar de los hechos. Se desconoce el estado de salud actual de los pasajeros o si fueron trasladados a algún hospital.

🚨🚌 Microbús se queda sin frenos en #Iztapalapa



Una unidad de la Ruta 44 se estrelló contra un árbol en avenida Tláhuac y calle Morelos. Alrededor de 10 pasajeros resultaron lesionados y fueron atendidos por equipos de emergencia



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Causa del choque en Iztapalapa: Ministerio Público investiga al chofer y falla mecánica

Por su parte, el conductor del camión fue trasladado ante el Ministerio Público correspondiente, en el que se determinará las responsabilidades.

Además, las autoridades capitalinas investigarán si la falla mecánica fue lo que realmente provocó el grave accidente en Iztapalapa, Ciudad de México.

Por ahora, las autoridades capitalinas continúan con las labores correspondiente en esta zona. No se reportaron cierres viales por el incidente, por lo que el tráfico en la zona avanza de manera normal.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.