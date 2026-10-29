DESAPARECE un mexicano tras choque de trenes en España que dejó más de 60 muertos

Un mexicano permanece desaparecido tras el choque de trenes registrado el 28 de octubre en Urda, Toledo, España, accidente que dejó personas fallecidas y lesionadas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en ese país mantiene comunicación con las autoridades españolas para localizar al connacional y brindar asistencia a las personas afectadas.

De acuerdo con la Cancillería, hasta el momento se ha establecido contacto con siete mexicanos que viajaban a bordo de los trenes involucrados. Todos recibieron atención médica por lesiones leves y posteriormente fueron dados de alta.

Sin embargo, las autoridades mexicanas mantienen un seguimiento prioritario del caso de una persona cuyo paradero todavía no ha sido confirmado.

¿Quién es el mexicano desaparecido tras el choque de trenes en España?

El mexicano reportado como desaparecido fue identificado en un boletín difundido públicamente como Fernando de Jesús Calvillo Silva, originario de Aguascalientes.

Según la información compartida sobre su búsqueda, Fernando presuntamente viajaba en el tren de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla, en el vagón 8. Sin embargo, estos datos corresponden al reporte difundido sobre su desaparición y no deben confundirse con información confirmada públicamente por la SRE.

Hasta el momento, no se ha confirmado su paradero. Su familia permanece a la espera de información sobre su situación, mientras continúan las gestiones para esclarecer qué ocurrió.

El aguascalentense Fernando de Jesús Calvillo Silva está desaparecido; estaría viajando en el Renfe Madrid-Sevilla vagón 8, uno delos trenes del choque en España. #infoags https://t.co/7S6Uu2XASm — Info Aguascalientes (@infoags) October 29, 2026

¿Qué informó la SRE sobre los mexicanos afectados?

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario, además de manifestar su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España.

La dependencia explicó que la Embajada de México activó el protocolo de protección consular desde los primeros momentos de la emergencia y que mantiene comunicación permanente con las autoridades españolas para dar seguimiento a los hechos.

Sobre el mexicano cuyo paradero no ha sido confirmado, la Cancillería señaló que el personal consular mantiene contacto cercano con su familia. Asimismo, informó que el encargado de la sección consular presentó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, donde se encuentra el centro de atención a la emergencia.