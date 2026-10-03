Volcadura en Río Churubusco por conductora que habría ido a exceso de velocidad; chocó contra dos autos más

La conductora de un automóvil volcó sobre Río Churubusco en la Ciudad de México (CDMX) luego de haber chocado contra dos vehículos, sin que se reportaran personas sin vida y la mujer tuvo que ser atendida en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer preusntamente viajaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control de la conducción y termino chocando contra dos unidades más.

Mujer chocó contra autos que estaban detenidos

La mujer chocó contra dos vehículos que se encontraban detenidos en el extremo derecho de esta avenida. Bomberos llegaron al sitio para realizar las maniobras para colocar el vehículo sobre sus cuatro llantas.

El choque ocurrió a la altura de Cerrada Veracruz con dirección al Sur, en la colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa. Por el moemnto, la circulación no ha sido cerrada en su totalidad.

Reportan estable a conductora que volcó en Río Churubusco

La zona fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para evitar otro percance y alertar a los condutores sobre el cierre a la vialidad. Debido al tráfico y cierre del carril por este percance, la alternativa vial es el Eje 3 Oriente.

Familiares de la conductora llegaron al sitio, en tanto, ella fue atendida por paramédicos de Protección Civil. Los primeros reportes señalan que la mujer se encuentra estable y fuera de peligro.

Mientras que los otros dos conductores resultaron ilesos, por lo que se procedió a los trabajos de remoción para liberar la circulación en la zona.

