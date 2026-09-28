Volcadura de autos afecta circulación en Coyoacán; otras afectaciones viales en CDMX este lunes

Caos vial en CDMX en pleno inicio de semana. Las calles de la capital del país se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 28 de septiembre 2026; toma precauciones.