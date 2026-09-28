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Volcadura de autos afecta circulación en Coyoacán; otras afectaciones viales en CDMX este lunes

La Ciudad de México comienza la semana con la volcadura de un auto en calles de Coyoacán, afectando la vialidad en calles de la colonia Del Carmen; toma precauciones.

EN VIVO| Calles afectadas en CDMX HOY: Socavones, encharcamientos, baches y obras inconclusas este jueves; zonas afectadas y rutas alternas
Volcadura en calles de Coyoacán este lunes|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Armando Martínez

Caos vial en CDMX en pleno inicio de semana. Las calles de la capital del país se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 28 de septiembre 2026; toma precauciones.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este lunes

Reportan volcadura de auto en calles de Coyoacán, CDMX

En las primeras horas de este 28 de septiembre 2026s e registró la movilización de equipos de emergencia debido a la volcadura de un vehículo particular en calles de la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se registraron personas lesionadas.

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